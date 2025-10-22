“Хочеться засунути в рот гранату”: військові про слова ексгенпрокурора Луценка щодо покарання ухилянтів

В Україні намагаються вирішити проблему ухилення від мобілізації. Загалом пропонують різні варіанти покарань, штрафів, обмежень, щоб змусити чоловіків не ховатися від ТЦК.

Військові. Ілюстративне фото

Ексвійськовослужбовець, колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко запропонував змусити ухилянтів платити все життя. За його словами, не варто “саджати” всіх, адже велика кількість кримінально засуджених “щастя країні не принесе”.

“Тому, з моєї точки зору, вони мають до кінця свого життя сплачувати нинішній військовий збір, а може й більше. Тобто не захотіли проливати кров, значить платіть до кінця життя на лікування тих, хто проливав кров. Мені здається, це було б логічно”, — пояснив свою думку Луценко.

Військові відреагували на слова колишнього генпрокурора. Мер Генічеська Станіслав Бунятов, військовий ЗСУ з позивним “Осмáн” зазначив, чому такі висказування летять від реальних ухилянтів.

“Боже, які клоуни… ну просто! Серед військових повагу мають ті, хто допомагає або воює, а не піздоболи, яким хочеться засунути в рот гранату”, — зазначив військовий.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ухилення від мобілізації набирає обертів в Україні. Попри ліквідацію різних схем для ухилянтів з'являються нові. У Службі безпеки України повідомили, що заблокували 6 нових таких схем. Серед затриманих — колишній посадовець Кабміну та керівництво вищих навчальних закладів.

Схеми працювали у різних регіонах України — викрили 14 організаторі. Вони пропонували свої “послуги” за суму від 1,5 до 13 тис. доларів США.



