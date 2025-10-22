"Хочется засунуть в рот гранату": военные о словах экс-генпрокурора Луценко о наказании уклонистов

В Украине пытаются решить проблему уклонения от мобилизации. В целом предлагают разные варианты наказаний, штрафов, ограничений, чтобы заставить мужчин не прятаться от ТЦК.

Экс-военнослужащий, бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил заставить уклонистов платить всю жизнь. По его словам, не стоит "сажать" всех, ведь большое количество криминально осужденных "счастье стране не принесет".

"Поэтому, с моей точки зрения, они должны до конца своей жизни платить нынешний военный сбор, а может и больше. То есть не захотели проливать кровь, значит платите до конца жизни на лечение тех, кто проливает кровь. Мне кажется, это было бы логично", — пояснил свое мнение Луценко.

Военные отреагировали на слова бывшего генпрокурора. Мэр Геническа Станислав Бунятов, военный ВСУ с позывным Осман отметил, почему такие высказывания летят от реальных уклонистов.

"Боже, какие клоуны… ну просто! Среди военных уважение имеют те, кто помогает или воюет, а не пиздоболы, которым хочется засунуть в рот гранату", — отметил военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что уклонение от мобилизации набирает обороты в Украине. Несмотря на ликвидацию разных схем для уклонистов, появляются новые. В Службе безопасности Украины сообщили, что заблокировали 6 новых подобных схем. Среди задержанных — бывший чиновник Кабмина и руководство высших учебных заведений.

Схемы работали в разных регионах Украины — разоблачили 14 организаторов. Они предлагали свои услуги за сумму от 1,5 до 13 тыс. долларов США.



