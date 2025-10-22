"Хочется засунуть в рот гранату": военные о словах экс-генпрокурора Луценко о наказании уклонистов

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Украине пытаются решить проблему уклонения от мобилизации. В целом предлагают разные варианты наказаний, штрафов, ограничений, чтобы заставить мужчин не прятаться от ТЦК.
Военные. Иллюстративное фото
Экс-военнослужащий, бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил заставить уклонистов платить всю жизнь. По его словам, не стоит "сажать" всех, ведь большое количество криминально осужденных "счастье стране не принесет".
Военные отреагировали на слова бывшего генпрокурора. Мэр Геническа Станислав Бунятов, военный ВСУ с позывным Осман отметил, почему такие высказывания летят от реальных уклонистов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что уклонение от мобилизации набирает обороты в Украине. Несмотря на ликвидацию разных схем для уклонистов, появляются новые. В Службе безопасности Украины сообщили, что заблокировали 6 новых подобных схем. Среди задержанных — бывший чиновник Кабмина и руководство высших учебных заведений.
Схемы работали в разных регионах Украины — разоблачили 14 организаторов. Они предлагали свои услуги за сумму от 1,5 до 13 тыс. долларов США.