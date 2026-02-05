"Хоче знайти найкращий вихід": у США зробили гучну заяву про повний провал Путіна

Росія, яка веде агресивну війну проти України, так і не змогла реалізувати свої стратегічні плани. За оцінками західних експертів, у Кремлі дедалі чіткіше усвідомлюють безрезультатність кампанії та перебувають у пошуку найбільш прийнятного сценарію виходу з війни. Це відбувається навіть на тлі того, що російська армія продовжує систематичні атаки, зокрема по українській енергетичній інфраструктурі. Таку думку висловив колишній спеціальний представник США з питань України та Росії, генерал Кіт Келлог, коментуючи ситуацію у війні в інтерв’ю виданню Kyiv Independent. За його словами, уявлення Володимира Путіна про перемогу кардинально відрізняється від реального стану справ.

Фото: з відкритих джерел

Келлог переконаний, що ні особисто російський президент, ні держава-агресор загалом не досягли поставлених цілей. Він прямо назвав дії Кремля провальними, наголосивши, що Росія не змогла зламати Україну ані військово, ані політично.

Окрему увагу генерал приділив фактору часу. На його переконання, у стратегічному вимірі він працює на користь Києва. Найближчі місяці, за словами Келлога, можуть стати переломними для балансу сил. Зі зміною сезону, завершенням зими та подовженням світлового дня Україна отримає додаткові переваги, тоді як позиції Росії лише послаблюватимуться.

Келлог також розповів, що наприкінці 2025 року залишив роботу в Білому домі. Однією з причин такого рішення стало бажання мати більше свободи у публічних висловлюваннях щодо війни та українсько-російських відносин. Водночас він підкреслив, що його відставка не означає припинення залученості до українського питання.

Тепер генерал може відкрито озвучувати власні оцінки дій Києва та Кремля, не будучи обмеженим рамками офіційної позиції адміністрації президента США Дональда Трампа. При цьому Келлог запевнив, що його рішення не було пов’язане з принциповими розбіжностями з Білим домом щодо України.

Портал "Коментарі" вже писав, що так зване "енергетичне перемир’я", про яке заявляла російська сторона, не має жодного прямого стосунку до реального мирного процесу. Ба більше, жодних офіційно закріплених домовленостей щодо припинення атак на енергетичну інфраструктуру між Києвом і Москвою так і не було. На цьому наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та