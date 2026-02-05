"Хотит найти лучший выход": в США сделали громкое заявление о полном провале Путина

Россия, ведущая агрессивную войну против Украины, так и не смогла реализовать свои стратегические планы. По оценкам западных экспертов, в Кремле все яснее осознают безрезультатность кампании и находятся в поиске наиболее приемлемого сценария выхода из войны. Это происходит даже на фоне того, что российская армия продолжает систематические атаки, в частности, по украинской энергетической инфраструктуре. Такое мнение высказал бывший специальный представитель США по Украине и России, генерал Кит Келлог, комментируя ситуацию в войне в интервью изданию Kyiv Independent. По его словам, представление Владимира Путина о победе кардинально отличается от реального положения дел.

Фото: из открытых источников

Келлог убежден, что ни лично российский президент, ни государство-агрессор в целом не достигли поставленных целей. Он прямо назвал действия Кремля провальными, отметив, что Россия не смогла сломать Украину ни военно, ни политически.

Отдельное внимание генерал уделил фактору времени. По его мнению, в стратегическом измерении он работает в пользу Киева. В ближайшие месяцы, по словам Келлога, могут стать переломными для баланса сил. Со сменой сезона, завершением зимы и продлением светового дня Украина получит дополнительные преимущества, тогда как позиции России будут только ослабляться.

Келлог также рассказал, что в конце 2025 года оставил работу в Белом доме. Одной из причин такого решения стало желание иметь больше свободы в публичных высказываниях по поводу войны и украинско-российских отношений. В то же время он подчеркнул, что его отставка не означает прекращения вовлеченности в украинский вопрос.

Теперь генерал может открыто озвучивать свои оценки действий Киева и Кремля, не будучи ограниченным рамками официальной позиции администрации президента США Дональда Трампа. При этом Келлог заверил, что его решение не было связано с принципиальными разногласиями с Белым домом в отношении Украины.

Портал "Комментарии" уже писал, что так называемое "энергетическое перемирие", о котором заявляла российская сторона, не имеет никакого прямого отношения к реальному мирному процессу. Более того, никаких официально закрепленных договоренностей о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру между Киевом и Москвой так и не было. Об этом заявил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" и