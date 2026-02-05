Без жодного сигналу: розкрито вкрай небезпечний момент "перемир'я" з Росією

Так зване "енергетичне перемир’я", про яке заявляла російська сторона, не має жодного прямого стосунку до реального мирного процесу. Ба більше, жодних офіційно закріплених домовленостей щодо припинення атак на енергетичну інфраструктуру між Києвом і Москвою так і не було. На цьому наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та очільник благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок в інтерв’ю "Главреду".

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, перш ніж говорити про можливі порушення, необхідно з’ясувати, чи існувало саме перемир’я в юридичному або політичному сенсі. Росія, як підкреслює Клочок, не подавала чітких сигналів про досягнення будь-яких домовленостей з Україною.

Фактично російська позиція зводилася до заяв про те, що відповідні кроки були зроблені нібито на прохання Дональда Трампа. Президент України Володимир Зеленський також підтверджував наявність такої ініціативи та готовність Києва її підтримати. Однак зовнішньо позитивна риторика не була підкріплена жодними підписаними документами. Тому твердження про "порушення" виглядають некоректними, адже Росія формально нічого не гарантувала.

Клочок звернув увагу й на суперечливу інформацію в публічному просторі: з одного боку звучали заяви про відсутність прицільних ударів по енергетиці, з іншого — профільні відомства та західні медіа повідомляли про нові атаки. На його думку, така ситуація створює інформаційну плутанину.

Експерт переконаний, що обстріли не стали несподіванкою і не пов’язані безпосередньо з переговорами, адже Росія від початку повномасштабної війни не ставила бойові дії в залежність від дипломатичних процесів.

Коментуючи реакцію Зеленського, Клочок зазначив, що президент зобов’язаний реагувати політично, навіть у складних і неоднозначних ситуаціях. Водночас він закликав тверезо оцінювати дії Кремля та не плекати ілюзій. Реальні переговори, за його словами, можливі в майбутньому, але лише у форматі чітких, формалізованих угод із підписанням документів — зокрема щодо обміну полоненими, територіальних питань або справжнього енергетичного перемир’я.

