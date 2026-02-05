Без всякого сигнала: раскрыт крайне опасный момент "перемирия" с Россией

Так называемое "энергетическое перемирие", о котором заявляла российская сторона, не имеет прямого отношения к реальному мирному процессу. Более того, никаких официально закрепленных договоренностей о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру между Киевом и Москвой так и не было. Об этом заявил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" и руководитель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью "Главреду".

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, прежде чем говорить о возможных нарушениях, необходимо выяснить, существовало ли самое перемирие в юридическом или политическом смысле. Россия, как подчеркивает Клочок, не подавала четких сигналов о достижении каких-либо договоренностей с Украиной.

Фактически российская позиция сводилась к заявлениям о том, что ответные шаги были предприняты якобы по просьбе Дональда Трампа. Президент Украины Владимир Зеленский также подтверждал наличие такой инициативы и готовности Киева ее поддержать. Однако внешне положительная риторика не была подкреплена подписанными документами. Поэтому утверждения о "нарушениях" выглядят некорректными, ведь Россия формально ничего не гарантировала.

Клочок обратил внимание и на противоречивую информацию в публичном пространстве: с одной стороны звучали заявления об отсутствии прицельных ударов по энергетике, с другой – профильные ведомства и западные медиа сообщали о новых атаках. По его мнению, такая ситуация создает информационную неразбериху.

Эксперт убежден, что обстрелы не стали неожиданностью и не связаны напрямую с переговорами, ведь Россия с начала полномасштабной войны не ставила боевых действий в зависимости от дипломатических процессов.

Комментируя реакцию Зеленского, Клочок отметил, что президент обязан реагировать политически даже в сложных и неоднозначных ситуациях. В то же время, он призвал трезво оценивать действия Кремля и не питать иллюзий. Реальные переговоры, по его словам, возможны в будущем, но только в формате четких, формализованных соглашений с подписанием документов — в частности, обмена пленными, территориальных вопросов или настоящего энергетического перемирия.

