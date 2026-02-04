Україні підготували страшну пастку на переговорах у Абу-Дабі: стало відомо про небезпечний сценарій

У вівторок, 4 лютого, в Абу-Дабі розпочинається черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Подія відбувається на фоні високої напруженості: напередодні Москва завдала потужного удару по енергетичній інфраструктурі України, що ставить під сумнів реальні наміри Росії досягти миру. Голова ГО "Україна в НАТО" Юрій Романюк зазначив, що відсутність результатів у гуманітарних питаннях свідчить про небажання Кремля робити серйозні поступки.

Фото: з відкритих джерел

Попередній раунд, який відбувся 23-24 січня, не приніс прориву, а процес повернення українських військовополонених залишається заблокованим.

"Для Росії це найменш болісний варіант. Кремль традиційно демонструє нібито добру волю на переговорах, і майже кожен раунд супроводжувався частковими обмінами військовополонених", — додав Романюк.

Очікується, що питання розблокування обмінів стане головним у переговорах 4–5 лютого. Секретар РНБО Рустем Умєров підтвердив, що це один із небагатьох аспектів, де можливий позитивний результат.

Найбільше занепокоєння викликають територіальні пропозиції, зокрема ідея створення буферної зони у Донецькій області. План передбачає розміщення інвестиційних проєктів США, введення миротворчого контингенту ООН під нейтральним мандатом та виведення військ обох сторін із визначеної території.

Однак Росія категорично не погоджується на миротворців ООН і наполягає на виведенні українських сил із Донбасу з передачею контролю "немілітарним формуванням" Кремля. Романюк підкреслює, що така пропозиція фактично є пасткою та означає капітуляцію.

"Кремль намагається легалізувати присутність своїх збройних сил під виглядом поліції. Насправді це тотальна окупація території", — пояснив експерт.

Як вже писали "Коментарі", у ніч на 3 лютого Росія завдала масованого удару по Україні, що збіглося з моментом скасування двосторонньої угоди між США та РФ, яка регламентувала контроль за ядерними арсеналами. Ця синхронність не залишилася непоміченою експертами та військовими аналітиками, адже вона підкреслює не лише технічну міць російських озброєнь, а й геополітичний сигнал.