Украине подготовили страшную ловушку на переговорах в Абу-Даби: стало известно об опасном сценарии

Во вторник, 4 февраля, в Абу-Даби начинается очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Событие происходит на фоне высокой напряженности: накануне Москва нанесла мощный удар по энергетической инфраструктуре Украины, что ставит под сомнение реальные намерения России достичь мира. Глава ОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк отметил, что отсутствие результатов в гуманитарных вопросах свидетельствует о нежелании Кремля делать серьезные уступки.

Фото: из открытых источников

Предыдущий раунд, состоявшийся 23-24 января, не принес прорыва, а процесс возвращения украинских военнопленных остается заблокированным.

"Для России это наименее болезненный вариант. Кремль традиционно демонстрирует якобы добрую волю на переговорах, и почти каждый раунд сопровождался частичными обменами военнопленных", — добавил Романюк.

Ожидается, что вопрос разблокирования обменов станет главным в переговорах 4-5 февраля. Секретарь СНБО Рустем Умеров подтвердил, что это один из немногих аспектов, где возможен положительный результат.

Наибольшее беспокойство вызывают территориальные предложения, в частности идея создания буферной зоны в Донецкой области. План предусматривает размещение инвестиционных проектов США, введение миротворческого контингента ООН под нейтральным мандатом и вывод войск обеих сторон с определенной территории.

Однако Россия категорически не соглашается с миротворцами ООН и настаивает на выводе украинских сил из Донбасса с передачей контроля "немилитарным формированием" Кремля. Романюк подчеркивает, что такое предложение фактически ловушка и означает капитуляцию.

"Кремль пытается легализовать присутствие своих вооруженных сил под видом полиции. На самом деле, это тотальная оккупация территории", — пояснил эксперт.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 3 февраля Россия нанесла массированный удар по Украине, что совпало с моментом отмены двустороннего соглашения между США и РФ, которое регламентировало контроль за ядерными арсеналами. Эта синхронность не осталась незамеченной экспертами и военными аналитиками, она подчеркивает не только техническую мощь российских вооружений, но и геополитический сигнал.