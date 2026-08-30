Хмара розкрив, хто на фронті повинен знати план закінчення війни

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Slava Kot
Міністр оборони Євгеній Хмара заявив, що план ведення та завершення війни не може залишатися лише на рівні керівництва держави, Міністерства оборони чи Генерального штабу. Він має бути зрозумілим командирам і військовослужбовцям, які безпосередньо виконують бойові завдання.
Євгеній Хмара. Фото з відкритих джерел
Євгеній Хмара під час зустрічі з журналістами заявив, що загальне бачення війни та план її закінчення повинні бути доведені до командирів і підрозділів. За його словами, для цього потрібні механізми контролю, які дозволять перевіряти, чи виконуються ухвалені рішення та чи однаково їх розуміють на різних рівнях.
Хмара також окреслив завдання Міноборони. За його словами, йдеться про допомогу Силам оборони перехопити ініціативу на полі бою. Йдеться не лише про сухопутні операції, а про всі ключові сфери сучасної війни: землю, повітря, море, інформаційний і кіберпростір, а також можливість завдавати ударів по військових цілях на території противника.
За словами Хмари, міністерство має не просто постачати ресурси, а вибудувати систему, у якій можна оцінювати ефективність кожного рішення та масштабувати успішні підходи на всі Сили оборони. Головним показником такої роботи міністр назвав результат на полі бою, а саме максимальне послаблення російських сил при одночасному збереженні життів українських військових.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що міністр оборони відверто розповів про поступки України у війні проти РФ.
Також "Коментарі" писали, що Хмара запропонував Федорову роботу: що відомо про пропозицію.