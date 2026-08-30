Хмара раскрыл, кто на фронте должен знать план окончания войны

Министр обороны Евгений Хмара заявил, что план ведения и завершения войны не может оставаться на уровне руководства государства, Министерства обороны или Генерального штаба. Он должен быть понят командирам и военнослужащим, непосредственно выполняющим боевые задания.

Евгений Хмара. Фото из открытых источников

Евгений Хмара во время встречи с журналистами заявил, что общее видение войны и план ее окончания должны быть доведены до командиров и подразделений. По его словам, для этого нужны механизмы контроля, которые позволят проверять, выполняются ли принятые решения и одинаково ли они понимают на разных уровнях.

"План завершения войны и видение войны не могут оставаться только на уровне министра обороны, главнокомандующего, заместителей или генерального штаба. Это видение должно спускаться вниз – к командирам и подразделениям, ежедневно выполняющим задачи на фронте", – сказал министр.

Хмара также очертил задачу Минобороны. По его словам, речь идет о помощи Силам обороны перехватить инициативу на поле боя. Речь идет не только о сухопутных операциях, а обо всех ключевых сферах современной войны: земле, воздухе, море, информационном и киберпространстве, а также возможности наносить удары по военным целям на территории противника.

По словам Хмары, министерство должно не просто поставлять ресурсы, но и выстроить систему, в которой можно оценивать эффективность каждого решения и масштабировать успешные подходы на все Силы обороны. Главным показателем такой работы министр назвал результат на поле боя, а именно максимальное ослабление российских сил при одновременном сохранении жизней украинских военных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны откровенно рассказал об уступках Украины в войне против РФ.

Также "Комментарии" писали, что Хмара предложил Федорову работу: что известно о предложении.