Хлопця з психіатричним захворюванням відправили на фронт

Ткачова Марія
У Росії заявляють про можливий випадок незаконного залучення до служби військовозобов’язаного з серйозними проблемами зі здоров’ям.
Непридатні військові рф на фронті
Жителька Липецька Світлана Черняєва повідомила, що її підопічного — сироту Романа Шумілова — попри медичні протипоказання оформили на військову службу та відправили в зону бойових дій.
За її словами, хлопець перебуває на психіатричному обліку з діагнозом, пов’язаним із порушенням роботи головного мозку, а також має знижений рівень інтелекту, проблеми із зором і низьку вагу.
Раніше його офіційно визнавали непридатним до служби.
Як стверджує Черняєва, після того, як у Москві він не пройшов медкомісію, його направили до іншого регіону, де через приватну клініку оформили допуск до служби та уклали контракт.
Після цього, за її словами, у нього вилучили документи, включно з контрактом.
Наразі хлопець перебуває у складі десантно-штурмового підрозділу на Запорізькому напрямку.
Світлана також заявляє, що його залучають до виконання небезпечних завдань, попри стан здоров’я, та вказує на можливий тиск з боку командування.
Вона закликає перевірити дії всіх причетних до цієї ситуації та не виключає, що подібні випадки можуть мати системний характер.