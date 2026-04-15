Хлопця з психіатричним захворюванням відправили на фронт
Хлопця з психіатричним захворюванням відправили на фронт

У РФ заявляють про відправку на війну хлопця з психічними розладами, якого раніше визнали непридатним

15 квітня 2026, 01:18
Автор:
Ткачова Марія

У Росії заявляють про можливий випадок незаконного залучення до служби військовозобов’язаного з серйозними проблемами зі здоров’ям.

Хлопця з психіатричним захворюванням відправили на фронт

Непридатні військові рф на фронті

Жителька Липецька Світлана Черняєва повідомила, що її підопічного — сироту Романа Шумілова — попри медичні протипоказання оформили на військову службу та відправили в зону бойових дій.

За її словами, хлопець перебуває на психіатричному обліку з діагнозом, пов’язаним із порушенням роботи головного мозку, а також має знижений рівень інтелекту, проблеми із зором і низьку вагу.

Раніше його офіційно визнавали непридатним до служби.

Як стверджує Черняєва, після того, як у Москві він не пройшов медкомісію, його направили до іншого регіону, де через приватну клініку оформили допуск до служби та уклали контракт.

Після цього, за її словами, у нього вилучили документи, включно з контрактом.

Наразі хлопець перебуває у складі десантно-штурмового підрозділу на Запорізькому напрямку.

Світлана також заявляє, що його залучають до виконання небезпечних завдань, попри стан здоров’я, та вказує на можливий тиск з боку командування.

Вона закликає перевірити дії всіх причетних до цієї ситуації та не виключає, що подібні випадки можуть мати системний характер.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії продовжують з’являтися свідчення про проблеми із забезпеченням військових, які беруть участь у війні проти України.
Житель Новосибірська розповів історію свого знайомого, який отримав поранення під час бойових дій, після чого певний час вважався зниклим безвісти. За його словами, родина не мала жодної інформації про долю військового, що призвело до серйозного психологічного стану матері.



Джерело: https://t.me/ne_zhdi_novosti
