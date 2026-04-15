Хлопця з психіатричним захворюванням відправили на фронт

У Росії заявляють про можливий випадок незаконного залучення до служби військовозобов’язаного з серйозними проблемами зі здоров’ям.

Непридатні військові рф на фронті

Жителька Липецька Світлана Черняєва повідомила, що її підопічного — сироту Романа Шумілова — попри медичні протипоказання оформили на військову службу та відправили в зону бойових дій.

За її словами, хлопець перебуває на психіатричному обліку з діагнозом, пов’язаним із порушенням роботи головного мозку, а також має знижений рівень інтелекту, проблеми із зором і низьку вагу.

Раніше його офіційно визнавали непридатним до служби.

Як стверджує Черняєва, після того, як у Москві він не пройшов медкомісію, його направили до іншого регіону, де через приватну клініку оформили допуск до служби та уклали контракт.

Після цього, за її словами, у нього вилучили документи, включно з контрактом.

Наразі хлопець перебуває у складі десантно-штурмового підрозділу на Запорізькому напрямку.

Світлана також заявляє, що його залучають до виконання небезпечних завдань, попри стан здоров’я, та вказує на можливий тиск з боку командування.

Вона закликає перевірити дії всіх причетних до цієї ситуації та не виключає, що подібні випадки можуть мати системний характер.



