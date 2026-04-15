Ткачова Марія
В России заявляют о возможном случае незаконного вовлечения в службу военнообязанного с серьезными проблемами со здоровьем.
Непригодные военные России на фронте
Жительница Липецка Светлана Черняева сообщила, что ее подопечного — сироту Романа Шумилова — несмотря на медицинские противопоказания, оформили на военную службу и отправили в зону боевых действий.
По ее словам, парень состоит на психиатрическом учете с диагнозом, связанным с нарушением работы головного мозга, а также имеет сниженный уровень интеллекта, проблемы со зрением и низкий вес.
Ранее его официально признавали непригодным к службе.
Как утверждает Черняева, после того, как в Москве он не прошел медкомиссию, его направили в другой регион, где через частную клинику оформили допуск к службе и заключили контракт.
После этого, по ее словам, у него изъяли документы, включая контракт.
В настоящее время молодой человек находится в составе десантно-штурмового подразделения на Запорожском направлении.
Светлана также заявляет, что его привлекают для выполнения опасных задач, несмотря на состояние здоровья, и указывает на возможное давление со стороны командования.
Она призывает проверить действия всех причастных к этой ситуации и не исключает, что подобные случаи могут носить системный характер.