В России заявляют о возможном случае незаконного вовлечения в службу военнообязанного с серьезными проблемами со здоровьем.

Непригодные военные России на фронте

Жительница Липецка Светлана Черняева сообщила, что ее подопечного — сироту Романа Шумилова — несмотря на медицинские противопоказания, оформили на военную службу и отправили в зону боевых действий.

По ее словам, парень состоит на психиатрическом учете с диагнозом, связанным с нарушением работы головного мозга, а также имеет сниженный уровень интеллекта, проблемы со зрением и низкий вес.

Ранее его официально признавали непригодным к службе.

Как утверждает Черняева, после того, как в Москве он не прошел медкомиссию, его направили в другой регион, где через частную клинику оформили допуск к службе и заключили контракт.

После этого, по ее словам, у него изъяли документы, включая контракт.

В настоящее время молодой человек находится в составе десантно-штурмового подразделения на Запорожском направлении.

Светлана также заявляет, что его привлекают для выполнения опасных задач, несмотря на состояние здоровья, и указывает на возможное давление со стороны командования.

Она призывает проверить действия всех причастных к этой ситуации и не исключает, что подобные случаи могут носить системный характер.



