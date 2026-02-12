Служба безпеки України попередила громадян про нову тактику російських окупантів, які намагаються залучити українців до реєстрації терміналів Starlink. Через масове блокування пристроїв уздовж лінії фронту, ворог шукає способи обійти обмеження, пропонуючи гроші за реєстрацію терміналів у ЦНАПах або видаючи себе за українських військових.

«Хлопці красавці»: як українські хакери зібрали тисячі номерів ворожих Starlink та гроші для ЗСУ

У СБУ наголошують, що така діяльність є державною зрадою: "За це — довічне ув’язнення". Громадян закликають бути пильними, адже окупанти часто використовують маніпуляції, стверджуючи, що нібито не можуть самостійно зареєструвати придбаний пристрій для потреб фронту.

Паралельно з цим, фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив про блискучу відповідь українських кіберфахівців на ці спроби ворога. "Сьогодні ми дізналися про інформаційну операцію нашої української "256 кібердивізії"", — написав він.

За словами експерта, українським хакерам вдалося переграти противника на його ж полі: "Хлопці красавці — зібрали тисячі номерів Старлінків в армії рф, контакти ждунів і гроші для ЗСУ".





СБУ нагадує, що про будь-які пропозиції щодо реєстрації Starlink від сумнівних осіб слід негайно повідомляти через чат-бот "Спали ФСБшника", за телефоном 0 800 501 482 або на електронну пошту відомства.

