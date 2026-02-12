logo

«Парни красавцы»: как украинские хакеры собрали тысячи номеров вражеских Starlink и деньги для ВСУ

12 февраля 2026, 19:47
Автор:
Недилько Ксения

Служба безопасности Украины предупредила граждан о новой тактике российских оккупантов, которые пытаются привлечь украинцев к регистрации терминалов Starlink. Из-за массовой блокировки устройств вдоль линии фронта, враг ищет способы обойти ограничения, предлагая деньги за регистрацию терминалов в ЦНАПах или выдавая себя за украинских военных.

В СБУ подчеркивают, что такая деятельность является государственной изменой: "За это пожизненное заключение". Граждан призывают быть бдительными, ведь оккупанты часто используют манипуляции, утверждая, что якобы не могут самостоятельно зарегистрировать приобретенное устройство для нужд фронта.

Параллельно с этим, специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил о блестящем ответе украинских киберспециалистов на эти попытки врага. "Сегодня мы узнали об информационной операции нашей украинской "256 кибердивизии"", — написал он.

По словам эксперта, украинским хакерам удалось переиграть противника на его же поле: "Парни красавцы собрали тысячи номеров Старлинков в армии РФ, контакты ждунов и деньги для ВСУ".

СБУ напоминает, что о любых предложениях по регистрации Starlink от сомнительных лиц следует немедленно сообщать через чат-бот "Спали ФСБшника", по телефону 0800501482 или на электронную почту ведомства.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что после массового отключения нелегальных терминалов Starlink российские оккупанты прибегли к новому виду террора. Как сообщает Центр стратегических коммуникаций SPRAVDI, агрессор пытается использовать семьи украинских пленников для обеспечения своих военных нужд.



