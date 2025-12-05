Ворожі телеграм-канали поширюють нібито "секретний запис наради" Херсонської міської військової адміністрації, де один із заступників начебто говорить про "підготовку до втечі" та планує "спалювати документи" перед "поверненням росіян". Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру протидії дезінформації РНБО.

«Херсонська МВА готується до втечі з міста»: що відомо

Насправді це черговий фейк російських пропагандистів, повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації. Там зазначили, що команда працює заради перемоги й буде працювати до повного звільнення країни.

Підробку знято для того, аби дискредитувати місцеву владу та посіяти паніку серед херсонців.

Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації, наголошують в ЦПД.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначає, що те, що росіяни поширюють наративи про "підготовку наступу на Чернігів" — це частина когнітивної операції проти України.