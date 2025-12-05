logo_ukra

BTC/USD

90375

ETH/USD

3100.37

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Херсонська МВА готується до втечі з міста»: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

«Херсонська МВА готується до втечі з міста»: що відомо

Росіяни пишуть, що з Херсону планує втікати місцева влада

5 грудня 2025, 17:46
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Ворожі телеграм-канали поширюють нібито "секретний запис наради" Херсонської міської військової адміністрації, де один із заступників начебто говорить про "підготовку до втечі" та планує "спалювати документи" перед "поверненням росіян". Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру протидії дезінформації РНБО.

«Херсонська МВА готується до втечі з міста»: що відомо

«Херсонська МВА готується до втечі з міста»: що відомо

Насправді це черговий фейк російських пропагандистів, повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації. Там зазначили, що команда працює заради перемоги й буде працювати до повного звільнення країни. 

Підробку знято для того, аби дискредитувати місцеву владу та посіяти паніку серед херсонців.

Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації, наголошують в ЦПД.

«Херсонська МВА готується до втечі з міста»: що відомо - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські воєнкори-пропагандисти почали писати у телеграм-каналах про те, що армія РФ готує наступ на Чернігів, а також на Харків, збоку Вовчанського напрямку. Пропагандисти наголошують, що ці лінії оборони в України менш укріплені, а також у ЗСУ немає людей, щоб тримати ці наступи.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначає, що те, що росіяни поширюють наративи про "підготовку наступу на Чернігів" — це частина когнітивної операції проти України.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини