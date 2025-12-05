logo

«Херсонская ГВА готовится к бегству из города»: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

«Херсонская ГВА готовится к бегству из города»: что известно

Россияне пишут, что из Херсона планируют бежать местные власти

5 декабря 2025, 17:46
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Вражеские телеграм-каналы распространяют якобы "секретную запись совещания" Херсонской городской военной администрации, где один из заместителей вроде бы говорит о "подготовке к бегству" и планирует "сжигать документы" перед "возвращением россиян". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

«Херсонская ГВА готовится к бегству из города»: что известно

«Херсонская ГВА готовится к бегству из города»: что известно

На самом деле, это очередной фейк российских пропагандистов, сообщили в Херсонской городской военной администрации. Там отметили, что команда работает ради победы и будет работать до полного увольнения страны.

Подлог снят для того, чтобы дискредитировать местные власти и посеять панику среди херсонцев.

Доверяйте только верифицированным источникам информации, отмечают в ЦПД.

«Херсонская ГВА готовится к бегству из города»: что известно - фото 2

                                                                                                                                                                  

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские военкоры-пропагандисты начали писать в телеграмм-каналах о том, что армия РФ готовит наступление на Чернигов, а также на Харьков, со стороны Волчанского направления. Пропагандисты отмечают, что эти линии обороны у Украины менее укреплены, а также в ВСУ нет людей, чтобы держать эти наступления.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отмечает, что то, что россияне распространяют нарративы о "подготовке наступления на Чернигов" — это часть когнитивной операции против Украины.                                                                                



