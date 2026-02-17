logo_ukra

Хаос і паніка серед росіян: у ЗСУ шокували даними про непоправні втрати Путіна в Україні
Хаос і паніка серед росіян: у ЗСУ шокували даними про непоправні втрати Путіна в Україні

Крім зростання втрат, противник також скоротив інтенсивність штурмових операцій

17 лютого 2026, 12:30
Автор:
Клименко Елена

За другий тиждень лютого російські війська зазнали значного збільшення втрат на українському фронті, повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі телеканалу FREEДOM. За його словами, чисельність загиблих та поранених у армії країни-агресорки зросла приблизно на 40–50% порівняно з попереднім періодом.

Хаос і паніка серед росіян: у ЗСУ шокували даними про непоправні втрати Путіна в Україні

Братчук наголосив, що ці цифри ґрунтуються на верифікованих даних Генерального штабу ЗСУ, а не є емоційними оцінками. За підрахунками, на кожен квадратний кілометр української території припадає близько 210 загиблих або поранених російських військових. Це демонструє високу ціну, яку Росія платить за спроби захопити українські землі, і підтверджує серйозність ситуації на фронті.

Причиною різкого зростання втрат називають проблеми зі зв’язком та координацією дій російських підрозділів. Зокрема, як повідомляє New York Post, значні труднощі виникли після того, як компанія SpaceX заблокувала незаконне використання супутникового інтернету Starlink російськими військами. Через обмеження доступу до супутникового зв’язку окупанти були змушені знизити інтенсивність штурмових дій, що зробило їх більш вразливими до українських сил.

В результаті зниження можливостей координації та обмежень у зв’язку російські підрозділи стали менш ефективними під час атак. Це, своєю чергою, призвело до більшої кількості втрат серед особового складу та ослаблення бойової активності ворога. Експерти відзначають, що така ситуація демонструє стратегічну перевагу українських військ, які вміло використовують технологічні обмеження противника на свою користь.

Як вже писали "Коментарі", під час економічної конференції "Економіка стійкості: виклики лідерства – 2026" керівник Офісу Президента Кирило Буданов окреслив головні виклики для української економіки та шляхи їх подолання. Він наголосив, що хоча державні програми важливі, ключову роль у відновленні країни відіграють суспільство та активна позиція громадян.



