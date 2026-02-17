За вторую неделю февраля российские войска понесли значительное увеличение потерь на украинском фронте, сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДOM. По его словам, численность погибших и раненых в армии страны-агрессорки выросла примерно на 40-50% по сравнению с предыдущим периодом.

Фото: из открытых источников

Братчук подчеркнул, что эти цифры основываются на верифицированных данных Генерального штаба ВСУ, а не эмоциональных оценок. По подсчетам, на каждый квадратный километр украинской территории приходится около 210 погибших или раненых российских военных. Это показывает высокую цену, которую Россия платит за попытки захватить украинские земли, и подтверждает серьезность ситуации на фронте.

Причиной резкого роста потерь называют проблемы со связью и координацией действий российских подразделений. В частности, как сообщает New York Post, значительные затруднения возникли после того, как компания SpaceX заблокировала незаконное использование спутникового интернета Starlink российскими войсками. Из-за ограничения доступа к спутниковой связи оккупанты вынуждены были снизить интенсивность штурмовых действий, что сделало их более уязвимыми к украинским силам.

В результате снижения возможностей координации и ограничений в связи, российские подразделения стали менее эффективными во время атак. Это в свою очередь привело к большему количеству потерь среди личного состава и ослаблению боевой активности врага. Эксперты отмечают, что такая ситуация демонстрирует стратегическое преимущество украинских войск, умело использующих технологические ограничения противника в свою пользу.

