Є лише один сценарій виживання нації: Буданов жорстко висловився про майбутнє України

Під час економічної конференції "Економіка стійкості: виклики лідерства – 2026" керівник Офісу Президента Кирило Буданов окреслив головні виклики для української економіки та шляхи їх подолання. Він наголосив, що хоча державні програми важливі, ключову роль у відновленні країни відіграють суспільство та активна позиція громадян.

Кирило Буданов. Фото: УНІАН

За словами Буданова, Україні потрібні сучасні технології, висококваліфіковані кадри та нові промислові підходи, або ж неоіндустріалізація, щоб підвищити економічну стійкість держави. Він підкреслив, що навіть найсильніші збройні сили не зможуть гарантувати безпеку країни без міцної економічної бази, яка здатна підтримувати розвиток і забезпечувати ресурсами населення та оборону. Таким чином, перед українцями постає питання не лише виживання нації, а й відновлення економічного потенціалу.

Буданов також звернув увагу на те, що колись Україна мала потужну економіку і входила до топ-10 світових держав за економічними показниками. Проте тривалий період корупції, неефективного управління та 13 років війни значно підірвали промислову міць країни. За його словами, сучасний стан економіки демонструє, що стратегічне відновлення потребує комплексних реформ та активної участі громадян.

Важливо, що, на думку керівника ОП, майбутнє економіки залежить не лише від державних рішень, а й від самих людей. Їхня готовність брати участь у процесах відновлення, впроваджувати інновації, підвищувати кваліфікацію та інвестувати в розвиток стане визначальним фактором навіть після встановлення стійкого миру. Лише поєднання технологій, людського капіталу та активної позиції громадян дозволить Україні повернутися до економічного лідерства та забезпечити національну безпеку.

