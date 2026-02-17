РФ перед переговорами у Женеві вчинила страшний злочин у 8 областях України: наслідки шокують

У ніч проти 17 лютого Російська армія здійснила масовану атаку на цивільну, критичну та логістичну інфраструктуру у восьми областях України, повідомив віцепрем’єр і міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Через удари частково призупинено водопостачання та подачу тепла в деяких регіонах.

Фото: з відкритих джерел

Під ворожими ударами опинилися Сумська, Запорізька, Дніпропетровська, Чернігівська, Одеська, Полтавська та Івано-Франківська області. Російські війська цілеспрямовано обстрілювали енергетичні об’єкти, підстанції та теплові електростанції, що спричинило тимчасові перебої у комунальних послугах для населення.

На Одещині через знеструмлення частково припинили подачу тепла та води, а на Сумщині тривають відновлювальні роботи. Всі аварійні служби працюють у цілодобовому режимі, координуючи дії на рівні областей та центральної влади, щоб якнайшвидше повернути стабільне постачання комунальних послуг.

Крім того, атаки російських безпілотників завдали шкоди залізничній інфраструктурі у Донеччині, Сумщині, Дніпропетровщині та Чернігівщині. Рух поїздів не зупинився, працівники під час атак перебували в укриттях, постраждалих немає. Відновлювальні роботи тривають, аби забезпечити нормальну роботу залізниці та безпечне пересування пасажирів і вантажів.

Масовані удари російських загарбників підтверджують, що ворог продовжує атакувати стратегічні та цивільні об’єкти, створюючи додаткові виклики для енергетиків та комунальних служб. Українська влада та місцеві комунальні служби докладають максимум зусиль, аби мінімізувати наслідки цих атак і гарантувати безпеку мешканців.

