logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ перед переговорами в Женеве совершила страшное преступление в 8 областях Украины: последствия шокируют
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ перед переговорами в Женеве совершила страшное преступление в 8 областях Украины: последствия шокируют

Российские войска намеренно атаковали энергетические объекты, подстанции, тепловые электростанции и железнодорожную инфраструктуру

17 февраля 2026, 11:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В ночь на 17 февраля Российская армия совершила массированную атаку на гражданскую, критическую и логистическую инфраструктуру в восьми областях Украины, сообщил вице-премьер и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Из-за ударов частично приостановлены водоснабжение и подача тепла в некоторых регионах.

РФ перед переговорами в Женеве совершила страшное преступление в 8 областях Украины: последствия шокируют

Фото: из открытых источников

Под вражескими ударами оказались Сумская, Запорожская, Днепропетровская, Черниговская, Одесская, Полтавская и Ивано-Франковская области. Российские войска целенаправленно обстреливали энергетические объекты, подстанции и тепловые электростанции, что повлекло за собой временные перебои в коммунальных услугах для населения.

В Одесской области из-за обесточивания частично прекратили подачу тепла и воды, а в Сумской области продолжаются восстановительные работы. Все аварийные службы работают в круглосуточном режиме, координируя действия на уровне областей и центральных властей, чтобы как можно быстрее вернуть стабильные поставки коммунальных услуг.

Кроме того, атаки российских беспилотников нанесли ущерб железнодорожной инфраструктуре в Донецкой, Сумской, Днепропетровской и Черниговской областях. Движение поездов не остановилось, работники во время атак находились в укрытиях, пострадавших нет. Восстановительные работы продолжаются, чтобы обеспечить нормальную работу железной дороги и безопасное передвижение пассажиров и грузов.

Массированные удары российских захватчиков подтверждают, что враг продолжает атаковать стратегические и гражданские объекты, создавая дополнительные вызовы для энергетиков и коммунальных служб. Украинские власти и местные коммунальные службы прилагают максимум усилий, чтобы минимизировать последствия этих атак и обеспечить безопасность жителей.

Портал "Комментарии" уже писал, что прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) готовят ходатайство в суд по избранию бывшему министру энергетики Герману Галущенко меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости