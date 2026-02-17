РФ перед переговорами в Женеве совершила страшное преступление в 8 областях Украины: последствия шокируют

В ночь на 17 февраля Российская армия совершила массированную атаку на гражданскую, критическую и логистическую инфраструктуру в восьми областях Украины, сообщил вице-премьер и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Из-за ударов частично приостановлены водоснабжение и подача тепла в некоторых регионах.

Фото: из открытых источников

Под вражескими ударами оказались Сумская, Запорожская, Днепропетровская, Черниговская, Одесская, Полтавская и Ивано-Франковская области. Российские войска целенаправленно обстреливали энергетические объекты, подстанции и тепловые электростанции, что повлекло за собой временные перебои в коммунальных услугах для населения.

В Одесской области из-за обесточивания частично прекратили подачу тепла и воды, а в Сумской области продолжаются восстановительные работы. Все аварийные службы работают в круглосуточном режиме, координируя действия на уровне областей и центральных властей, чтобы как можно быстрее вернуть стабильные поставки коммунальных услуг.

Кроме того, атаки российских беспилотников нанесли ущерб железнодорожной инфраструктуре в Донецкой, Сумской, Днепропетровской и Черниговской областях. Движение поездов не остановилось, работники во время атак находились в укрытиях, пострадавших нет. Восстановительные работы продолжаются, чтобы обеспечить нормальную работу железной дороги и безопасное передвижение пассажиров и грузов.

Массированные удары российских захватчиков подтверждают, что враг продолжает атаковать стратегические и гражданские объекты, создавая дополнительные вызовы для энергетиков и коммунальных служб. Украинские власти и местные коммунальные службы прилагают максимум усилий, чтобы минимизировать последствия этих атак и обеспечить безопасность жителей.

