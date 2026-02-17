Есть только один сценарий выживания нации: Буданов жестко высказался о будущем Украины

Во время экономической конференции "Экономика устойчивости: вызовы лидерства – 2026" руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов очертил главные вызовы украинской экономики и пути их преодоления. Он отметил, что, хотя государственные программы важны, ключевую роль в восстановлении страны играют общество и активная позиция граждан.

Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

По словам Буданова, Украине нужны современные технологии, высококвалифицированные кадры и новые промышленные подходы, или неоиндустриализация, чтобы повысить экономическую устойчивость государства. Он подчеркнул, что даже самые сильные вооруженные силы не смогут обеспечить безопасность страны без крепкой экономической базы, способной поддерживать развитие и обеспечивать ресурсами населения и оборону. Таким образом, перед украинцами стоит вопрос не только выживания нации, но и восстановление экономического потенциала.

Буданов также обратил внимание на то, что когда Украина имела мощную экономику и входила в топ-10 мировых государств по экономическим показателям. Однако длительный период коррупции, неэффективного управления и 13 лет войны значительно взорвали промышленную мощь страны. По его словам, современное состояние экономики демонстрирует, что стратегическое восстановление нуждается в комплексных реформах и активном участии граждан.

Важно, что, по мнению руководителя ОП, будущее экономики зависит не только от государственных решений, но и самих людей. Их готовность участвовать в процессах обновления, внедрять инновации, повышать квалификацию и инвестировать в развитие станет определяющим фактором даже после установления устойчивого мира. Только сочетание технологий, человеческого капитала и активной позиции граждан позволит Украине вернуться в экономическое лидерство и обеспечить национальную безопасность.

