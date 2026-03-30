Хаос і паніка серед окупантів: стало відомо про неймовірний успіх ЗСУ на фронті

Українські військові продовжують точкові удари по об'єктах російських окупантів на Донеччині та в прибережних районах Азовського моря. Сили безпілотних систем підтвердили успішне влучання по одному з ворожих складів у селі Бурякова Балка неподалік Мангуша, що стало частиною масштабної операції, спрямованої на знищення логістичних та комунікаційних об’єктів противника.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що загалом було здійснено два удари: склад у Буряковій Балці та вежа зв'язку в Мангуші. Російські війська намагалися приховати свої запаси після перевезення з Ялти, проте українські сили вразили ключові об’єкти. Другий удар відбувся в ніч з 27 на 28 березня, цілеспрямовано вражаючи вежу зв’язку, щоб залишити окупантів без комунікацій.

Андрющенко підкреслив, що робота над системними ударами триває, зокрема по енергетичних об’єктах. Під Бердянськом було уражено підстанцію, через що місто залишилося без електроенергії та водопостачання. Він назвав дії українських сил Middle Strike "чудовими", зазначивши ефективність точкових атак.

Крім того, Україна системно знищує склади, бази та комунікаційні системи противника, а також об’єкти, які відстежуються ще з 2022 року. Росіяни настільки розслабилися, що перестали приховувати свої запаси. Наприклад, на комбінаті імені Ілліча є безліч схованок для техніки та озброєння, проте окупанти зберігають частину у відомих українським військовим місцях через логістичні складнощі.

Андрющенко підкреслив, що системні, впевнені удари по окупованих територіях збільшують потік інформації. Хоча у 2024–2025 роках через виїзд частини населення та арешти отримати дані було складніше, залишаються патріоти, які щодня ризикують, забезпечуючи точність ударів і надання актуальної інформації.

