Украинские военные продолжают точечные удары по объектам российских окупантов в Донецкой области и в прибрежных районах Азовского моря. Силы беспилотных систем подтвердили успешное попадание по одному из вражеских складов в селе Бурякова Балка недалеко от Мангуша, что стало частью масштабной операции, направленной на уничтожение логистических и коммуникационных объектов противника.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил , что в общей сложности было осуществлено два удара: состав в Буряковой Балке и башня связи в Мангуше. Российские войска пытались скрыть свои запасы после перевозки из Ялты, однако украинские силы поразили ключевые объекты. Второй удар произошел в ночь с 27 на 28 марта, целенаправленно поражая башню связи, чтобы оставить окупантов без коммуникаций.

Андрющенко подчеркнул, что работа над системными ударами продолжается, в том числе по энергетическим объектам. Под Бердянском была поражена подстанция, из-за чего город остался без электроэнергии и водоснабжения. Он назвал действия украинских сил Middle Strike "замечательными", отметив эффективность точечных атак.

Кроме того, Украина системно уничтожает склады, базы и коммуникационные системы противника, а также отслеживаемые объекты еще с 2022 года. Русские настолько расслабились, что перестали скрывать свои запасы. Например, на комбинате имени Ильича есть множество тайников для техники и вооружения, однако оккупанты хранят часть в известных украинским военным местах из-за логистических сложностей.

Андрющенко подчеркнул, что системные, уверенные удары по оккупированным территориям увеличивают поток информации. Хотя в 2024–2025 годах из-за выезда части населения и ареста получить данные было сложнее, остаются патриоты, которые ежедневно рискуют, обеспечивая точность ударов и предоставление актуальной информации.

Ранее "Комментарии" уже писали , что в последние недели Россия значительно усилила военную поддержку Ирана, предоставляя Тегерану спутниковые данные и технологии для беспилотных летательных аппаратов, применяемых против сил США в регионе.