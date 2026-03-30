Путін втратить буквально все: на Заході ошелешили заявою про хаос через війну в Ірані

В останні тижні Росія значно посилила військову підтримку Ірану, надаючи Тегерану супутникові дані та технології для безпілотних літальних апаратів, що застосовуються проти сил США в регіоні. Про це повідомляє The Wall Street Journal, наголошуючи на зростання активності Москви на Близькому Сході.

Попри тимчасову вигоду від високих цін на нафту, Кремль стикається з поступовим зниженням глобального впливу. США активізують дії проти партнерів Росії: у Венесуелі американські сили затримали президента Ніколаса Мадуро, у Кубі посилили економічне ембарго, а на морі перехоплюють танкери, пов’язані з російською нафтою. Такі кроки обмежують можливості Москви підтримувати мережу союзників, яка раніше робила її другим найбільшим експортером озброєнь у світі.

У Сирії Росія веде переговори з новими властями після втечі Башара Асада, а в Африці її приватні військові компанії зазнали поразок від джихадистів у Малі та Буркіна-Фасо. Ці події демонструють, що старі партнерства Москви слабшають, і Кремлю доводиться шукати нові способи утримати вплив у регіоні.

Іран залишається ключовим союзником Росії на Близькому Сході, оскільки його стабільність дозволяє Москві зберігати хоч часткову присутність у регіоні та демонструвати здатність підтримувати партнерів. Одночасно Кремль розглядає підтримку Тегерана як важіль переговорів із Вашингтоном, пропонуючи обмежити допомогу Ірану в обмін на поступки США у питаннях України. Така стратегія показує прагнення Росії балансувати між короткостроковими вигодами та довгостроковим збереженням впливу на світовій арені.

"Коментарі" вже писали, що США роблять кроки для нормалізації відносин із Білоруссю. 30 березня Дональд Трамп офіційно оголосив про плани провести зустріч із президентом Олександром Лукашенком. Про це глава Білого дому повідомив у власній соцмережі Truth Social.