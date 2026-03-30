Путин потеряет буквально все: на Западе ошарашили заявлением о хаосе из-за войны в Иране
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин потеряет буквально все: на Западе ошарашили заявлением о хаосе из-за войны в Иране

Благодаря росту цен на нефть и ослаблению экспортных ограничений Россия оказалась среди главных бенефициаров конфликта США с Ираном

30 марта 2026, 09:50
Клименко Елена

В последние недели Россия значительно усилила военную поддержку Ирана, предоставляя Тегерану спутниковые данные и технологии для беспилотных летательных аппаратов, применяемых против США в регионе. Об этом сообщает The Wall Street Journal, отмечая рост активности Москвы на Ближнем Востоке.

Фото: из открытых источников

Несмотря на временную выгоду от высоких цен на нефть, Кремль сталкивается с постепенным понижением глобального влияния. США активизируют действия против партнеров России: в Венесуэле американские силы задержали президента Николаса Мадуро, в Кубе усилили экономическое эмбарго, а на море перехватывают танкеры, связанные с российской нефтью. Такие шаги ограничивают возможности Москвы поддерживать сеть союзников, ранее делавшую ее вторым крупнейшим экспортером вооружений в мире.

В Сирии Россия ведет переговоры с новыми властями после побега Башара Асада, а в Африке ее частные военные компании потерпели поражение от джихадистов в Мали и Буркина-Фасо. Эти события демонстрируют, что старые партнерства Москвы слабеют, и Кремлю приходится искать новые способы удержать влияние в регионе.

Иран остается ключевым союзником России на Ближнем Востоке, поскольку его стабильность позволяет Москве сохранять хоть частичное присутствие в регионе и демонстрировать способность поддерживать партнеров. Одновременно Кремль рассматривает поддержку Тегерана как рычаг переговоров с Вашингтоном, предлагая ограничить помощь Ирану в обмен на уступки США по Украине. Такая стратегия показывает стремление России балансировать между краткосрочными выгодами и долгосрочным сохранением влияния на мировой арене.

"Комментарии" уже писали , что США делают шаги для нормализации отношений с Беларусью. 30 марта Дональд Трамп официально объявил о планах провести встречу с президентом Александром Лукашенко. Об этом глава Белого дома сообщил в собственной соцсети Truth Social.



Источник: https://www.wsj.com/world/why-russia-is-stepping-up-its-support-for-an-embattled-iran-e3dcf8ee?mod=WSJ_home_mediumtopper_pos_2
