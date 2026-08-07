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Гутереш гучно підіграв Путіну: генсека ООН розгромили через його скандальну претензію

Політолог Микола Давидюк заявив, що Генеральний секретар ООН неправильно оцінює українські удари по території Росії, а Захід ризикує втратити шанс змусити Кремль сісти за стіл переговорів

7 серпня 2026, 17:30
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Клименко Елена

Заяви Генерального секретаря ООН Антоніу Гутереша про нібито ескалацію війни через удари України по території Росії викликають дедалі більше критики. Політолог Микола Давидюк вважає, що міжнародні посадовці повинні оцінювати не сам факт українських атак, а їхню роль у захисті цивільного населення від російського терору.

Гутереш гучно підіграв Путіну: генсека ООН розгромили через його скандальну претензію

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, удари Сил оборони по військових об'єктах у Росії мають цілком конкретну мету — знищення пускових установок, складів боєприпасів, аеродромів і логістичних центрів, звідки окупанти запускають ракети та безпілотники по українських містах.

"Гутереш говорить про ескалацію через удари України по території Росії. Але чомусь не говорить, що цими ударами Україна вибиває російську економіку, пускові установки, аеродроми, звідки запускаються "Шахеди". Це означає, що по Україні летітиме менше ракет", — наголосив Давидюк.

Політолог також критично оцінив позицію Організації Об'єднаних Націй щодо війни.

"Секретар ООН замість того, щоб чітко засудити агресора і робити все для завершення війни, робить неправильні політичні заяви", — зазначив він.

На думку Давидюка, якщо міжнародна організація не здатна діяти незалежно, вона потребує глибоких змін.

"Якщо ООН не знайде можливості проводити чесну політику, її доведеться реформувати так само, як колись реформували Лігу Націй", — заявив політолог.

Водночас він переконаний, що відповідальність лежить не лише на міжнародних організаціях, а й на західних союзниках України.

"Захід знову ризикує підвести Україну у критичний момент. Щоб зупинити війну, потрібно передати Україні Patriot та іншу сучасну зброю. Тоді Росія зрозуміє, що її ракетний шантаж більше не працює", — підкреслив Давидюк. 

Портал "Коментарі" вже писав, що останні заяви Вашингтону щодо України, які поєднують слова підтримки із затримкою нових поставок озброєння, можуть бути частиною ширшої дипломатичної стратегії. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України та експосол у Великій Британії Вадим Пристайко, коментуючи суперечливі сигнали з боку США.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=lRc9QMNPYm8
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