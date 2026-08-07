Трамп грає цинічну гру на два фронти: дипломат приголомшив інсайдом про задум США в Україні

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Клименко Елена
Останні заяви Вашингтона щодо України, які поєднують слова підтримки із затримкою нових поставок озброєння, можуть бути частиною ширшої дипломатичної стратегії. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України та експосол у Великій Британії Вадим Пристайко, коментуючи суперечливі сигнали з боку США.
Фото: з відкритих джерел
За словами дипломата, нинішня політика Сполучених Штатів виглядає неоднозначною. З одного боку, американська риторика останнім часом стала прихильнішою до Києва, а окремі політики вже відмовляються від ідей, які раніше передбачали поступки Україні. З іншого боку, питання передачі додаткових ракет до систем Patriot досі залишається невирішеним.
"Ми бачимо фактично подвійну гру. З одного боку є потепління в риториці, а з іншого — отримуємо інформацію, що ракет нам не дадуть", — зазначив Пристайко.
На його переконання, така непослідовність може бути пов'язана з підготовкою до можливих переговорів. Він припускає, що військова допомога дедалі більше стає інструментом політичного впливу.
"Я думаю, що це теж частина торгів, які стосуються переговорів", — сказав дипломат.
Водночас Пристайко наголосив, що Москва також не демонструє жодної готовності до компромісу.
"Путін не демонструє публічних сигналів до переговорів", — підкреслив він, додавши, що Кремль продовжує висувати максималістські вимоги.
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