Последние заявления Вашингтона относительно Украины, объединяющие слова поддержки с задержкой новых поставок вооружения, могут быть частью более широкой дипломатической стратегии. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины и экспосол в Великобритании Вадим Пристайко, комментируя противоречивые сигналы США.

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По словам дипломата, нынешняя политика Соединенных Штатов выглядит неоднозначной. С одной стороны, американская риторика в последнее время стала более благосклонной к Киеву, а отдельные политики уже отказываются от идей, ранее предполагавших уступки Украине. С другой стороны, вопрос передачи дополнительных ракет в системы Patriot до сих пор остается нерешенным.

"Мы видим фактически двойную игру. С одной стороны, есть потепление в риторике, а с другой — получаем информацию, что ракет нам не дадут", — отметил Пристайко.

По его убеждению, такая непоследовательность может быть связана с подготовкой возможных переговоров. Он предполагает, что военная помощь становится инструментом политического влияния.

"Я думаю, что это тоже часть торгов, которые касаются переговоров", — сказал дипломат.

Пристайко подчеркнул, что Москва также не демонстрирует никакой готовности к компромиссу.

"Путин не демонстрирует публичных сигналов к переговорам", — подчеркнул он, добавив, что Кремль продолжает выдвигать максималистские требования.

Портал "Комментарии" уже писал, что российские оккупационные войска днем 7 августа нанесли очередной удар по Одессе. Одним из пострадавших в результате атаки стал легендарный футбольный стадион "Черноморец" — домашняя арена одноименного клуба и один из самых известных спортивных объектов Украины, где регулярно проводятся матчи Украинской Премьер-лиги.