Заявления Генерального секретаря ООН Антониу Гутереша о якобы эскалации войны из-за ударов Украины по территории России вызывают все больше критики. Политолог Николай Давыдюк считает, что международные должностные лица должны оценивать не сам факт украинских атак, а их роль в защите гражданского населения от российского террора.

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По словам эксперта, удары Сил обороны по военным объектам в России преследуют вполне конкретную цель — уничтожение пусковых установок, складов боеприпасов, аэродромов и логистических центров, откуда оккупанты запускают ракеты и беспилотники по украинским городам.

"Гутереш говорит об эскалации из-за ударов Украины по территории России. Но почему-то не говорит, что этими ударами Украина выбивает российскую экономику, пусковые установки, аэродромы, откуда запускаются "Шахеды". Это значит, что по Украине будет лететь меньше ракет", — подчеркнул Давидюк.

Политолог также критически оценил позицию Организации Объединенных Наций по поводу войны.

"Секретарь ООН вместо того, чтобы четко осудить агрессора и делать все для завершения войны, делает неправильные политические заявления", — отметил он.

По мнению Давидюка, если международная организация не способна действовать независимо, она нуждается в глубоких изменениях.

"Если ООН не найдет возможности проводить честную политику, ее придется реформировать так же, как когда-то реформировали Лигу Наций", — заявил политолог.

В то же время, он убежден, что ответственность лежит не только на международных организациях, но и на западных союзниках Украины.

"Мероприятие снова рискует подвести Украину в критический момент. Чтобы остановить войну, нужно передать Украине Patriot и другое современное оружие. Тогда Россия поймет, что ее ракетный шантаж больше не работает", — подчеркнул Давидюк.

Портал "Комментарии" уже писал , что последние заявления Вашингтона относительно Украины, объединяющие слова поддержки с задержкой новых поставок вооружения, могут быть частью более широкой дипломатической стратегии. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины и экспосол в Великобритании Вадим Пристайко, комментируя противоречивые сигналы США.