ГУР зірвало плани РФ на Запоріжжя: деталі

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели низку наступальних дій на Запорізькому напрямку. Бої не зупиняються у районі Степногірська. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки України.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За даними розвідки, спецпідрозділ "Артан" разом з іншими підрозділами Департаменту активних дій ГУР та Сил оборони України провів комплексну операцію.

У результаті українські захисники: повернули контроль над важливими позиціями; покращили тактичне становище на ділянці фронту; знищили передові штурмові групи противника.

У межах операції українські бійці: уразили місця скупчення живої сили та техніки РФ; ліквідували десятки російських військових; встановили вогневий контроль над ключовими логістичними шляхами ворога.

За даними ГУР, удари по логістиці та вузлах зв’язку ускладнили російські штурми на цьому напрямку.

Командир спецпідрозділу "Артан" Віктор Торкотюк із позивним "Титан" зазначив, що операція проводиться у тісній взаємодії з іншими силами оборони.

"Ці дії дозволили створити стійкий плацдарм для подальшої зачистки населеного пункту та остаточного вибиття ворога", — заявив він.

За інформацією військового, однією з головних цілей залишається недопущення прориву противника до околиць Запоріжжя.

Українські розвідники акцентували, що наступальні дії під Степногірськом продовжуються. Штурмові групи працюють за підтримки артилерії, важких ударних дронів та інших засобів вогневого ураження.

