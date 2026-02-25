ГУР сорвало планы РФ на Запорожье: детали

Спецназначители Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели ряд наступательных действий в Запорожском направлении. Бои не останавливаются в районе Степногорска. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Украины.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По данным разведки, спецподразделение "Артан" вместе с другими подразделениями Департамента активных действий ГУР и Сил обороны Украины провело комплексную операцию.

В результате украинские защитники вернули контроль над важными позициями; улучшили тактическое положение на участке фронта; уничтожили передовые штурмовые группы противника.

В рамках операции украинские бойцы поразили места скопления живой силы и техники РФ; ликвидировали десятки русских военных; установили огневой контроль над ключевыми логистическими путями неприятеля.

По данным ГУР, удары по логистике и узлам связи усложнили российские штурмы на этом направлении.

Командир спецподразделения Артан Виктор Торкотюк с позывным Титан отметил, что операция проводится в тесном взаимодействии с другими силами обороны.

"Эти действия позволили создать устойчивый плацдарм для последующей зачистки населенного пункта и окончательного избиения врага", — заявил он.

По информации военного, одной из главных целей остается недопущение прорыва противника в окрестности Запорожья.

Украинские разведчики акцентировали, что наступательные действия под Степногорском продолжаются. Штурмовые группы работают при поддержке артиллерии, тяжелых ударных дронов и других средств огневого поражения.

Читайте на портале "Комментарии" — российские войска активизировали наступление на Запорожском направлении, пытаясь пробить оборону и приблизиться к областному центру. Ключевой точкой на их пути остается небольшая деревня Степногорск – последний укрепленный рубеж перед рекой Конской и прямой дорогой в Запорожье.



