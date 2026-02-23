Росіяни рвуться до Запоріжжя через останній рубіж: чи справді фронт може обвалитися

Російські війська активізували наступ на Запорізькому напрямку, намагаючись пробити оборону та наблизитися до обласного центру. Ключовою точкою на їхньому шляху залишається невелике село Степногірськ – останній укріплений рубіж перед річкою Кінською та прямою дорогою на Запоріжжі.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За даними британського видання The Times, до населеного пункту стягнуто близько 20 тисяч російських військових. У разі прориву вони зможуть підтягнути артилерію та безпілотники на відстань прямого удару по місту, яке знаходиться лише за 22 кілометри. Це відкриє можливість постійних обстрілів житлових кварталів.

Старший офіцер підрозділу "FERRATA" Головного управління розвідки України із позивним Монгол попереджає: втрата Степногірська зруйнує природний бар'єр, дозволить ворогові просунути важке озброєння та створить умови для паніки серед мирного населення. За його словами, йдеться не просто про тактичний успіх, а про ризик масштабної гуманітарної кризи.

У боях задіяні елітні сили з обох боків. Росія перекинула десантні та мотострілкові підрозділи, а також спецназ. Їм протистоять бійці ГУР, піхота, оператори дронів та тероборона – за значної чисельної переваги противника.

Командири "FERRATA" стверджують, що втрати підрозділів, що штурмують, величезні. Проте інтенсивність атак не знижується. Нещодавня вилазка української групи закінчилася важким боєм: позиції були виявлені дронами, по них вдарили FPV та артилерія. Три години бійці тримали зруйнований бліндаж під вогнем, перш ніж змогли відійти.

Степногірськ залишається останнім щитом на шляху до Запоріжжя – і ціна його утримання зростає з кожним днем.

