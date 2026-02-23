Российские войска активизировали наступление на Запорожском направлении, пытаясь пробить оборону и приблизиться к областному центру. Ключевой точкой на их пути остается небольшое село Степногорск – последний укрепленный рубеж перед рекой Конской и прямой дорогой на Запорожье.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По данным британского издания The Times, к населенному пункту стянуты около 20 тысяч российских военных. В случае прорыва они смогут подтянуть артиллерию и беспилотники на расстояние прямого удара по городу, который находится всего в 22 километрах. Это откроет возможность для постоянных обстрелов жилых кварталов.

Старший офицер подразделения "FERRATA" Главного управления разведки Украины с позывным Монгол предупреждает: потеря Степногорска разрушит естественный барьер, позволит врагу продвинуть тяжелое вооружение и создаст условия для паники среди мирного населения. По его словам, речь идет не просто о тактическом успехе, а о риске масштабного гуманитарного кризиса.

В боях задействованы элитные силы с обеих сторон. Россия перебросила десантные и мотострелковые подразделения, а также спецназ. Им противостоят бойцы ГУР, пехота, операторы дронов и тероборона – при значительном численном превосходстве противника.

Командиры "FERRATA" утверждают, что потери штурмующих подразделений огромны. Однако интенсивность атак не снижается. Недавняя вылазка украинской группы закончилась тяжелым боем: позиции были обнаружены дронами, по ним ударили FPV и артиллерия. Три часа бойцы удерживали разрушенный блиндаж под огнем, прежде чем смогли отойти.

Степногорск остается последним щитом на пути к Запорожью – и цена его удержания растет с каждым днем.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина считает и последовательно отстаивает свою позицию о том, что возможное размещение европейского военного контингента должно быть ближе к линии фронта. Такое присутствие рассматривается как фактор сдерживания и дополнительной гарантии безопасности для страны в случае прекращения боевых действий. Об этом говорится в публикации агентства Agence France-Presse.



