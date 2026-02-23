logo

Россияне рвутся к Запорожью через последний рубеж: действительно ли фронт может рухнуть
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне рвутся к Запорожью через последний рубеж: действительно ли фронт может рухнуть

Степногорск в 22 километрах от областного центра стал линией, за которой - артиллерийский ад и угроза гуманитарной катастрофы

23 февраля 2026, 11:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские войска активизировали наступление на Запорожском направлении, пытаясь пробить оборону и приблизиться к областному центру. Ключевой точкой на их пути остается небольшое село Степногорск – последний укрепленный рубеж перед рекой Конской и прямой дорогой на Запорожье.

Россияне рвутся к Запорожью через последний рубеж: действительно ли фронт может рухнуть

Российские войска. Фото: из открытых источников

По данным британского издания The Times, к населенному пункту стянуты около 20 тысяч российских военных. В случае прорыва они смогут подтянуть артиллерию и беспилотники на расстояние прямого удара по городу, который находится всего в 22 километрах. Это откроет возможность для постоянных обстрелов жилых кварталов.

Старший офицер подразделения "FERRATA" Главного управления разведки Украины с позывным Монгол предупреждает: потеря Степногорска разрушит естественный барьер, позволит врагу продвинуть тяжелое вооружение и создаст условия для паники среди мирного населения. По его словам, речь идет не просто о тактическом успехе, а о риске масштабного гуманитарного кризиса.

В боях задействованы элитные силы с обеих сторон. Россия перебросила десантные и мотострелковые подразделения, а также спецназ. Им противостоят бойцы ГУР, пехота, операторы дронов и тероборона – при значительном численном превосходстве противника.

Командиры "FERRATA" утверждают, что потери штурмующих подразделений огромны. Однако интенсивность атак не снижается. Недавняя вылазка украинской группы закончилась тяжелым боем: позиции были обнаружены дронами, по ним ударили FPV и артиллерия. Три часа бойцы удерживали разрушенный блиндаж под огнем, прежде чем смогли отойти.

Степногорск остается последним щитом на пути к Запорожью – и цена его удержания растет с каждым днем.

Источник: https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/stepnohirsk-zaporizhzhia-putin-russia-ukraine-war-tzjj6vqgz
