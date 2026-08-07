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ГУР завдало болючого удару по російській ППО в окупованому Криму: деталі

Українська розвідка заявила про знищення комплексу "Панцир-С1" за допомогою морських платформ Magura з FPV-дронами

7 серпня 2026, 11:38
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Кравцев Сергей

Українська воєнна розвідка заявила про чергову успішну операцію в тимчасово окупованому Криму. Спецпідрозділ ГУР МО України Group 13 на початку серпня знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", а також військовий кран, який використовували окупаційні сили.

ГУР завдало болючого удару по російській ППО в окупованому Криму: деталі

Панцир-С1. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони, для ураження наземних цілей вперше було використано морські безпілотні платформи Magura, оснащені FPV-дронами. Така тактика дозволила завдати точного удару по важливих військових об'єктах противника без безпосереднього залучення особового складу.

У ГУР наголосили, що "Панцир-С1" є одним із ключових елементів російської системи протиповітряної оборони, призначеним для прикриття стратегічних об'єктів і боротьби з повітряними цілями. Орієнтовна вартість знищеного комплексу оцінюється приблизно у 15 мільйонів доларів.

За даними української розвідки, це вже не перша успішна операція Group 13 на території окупованого півострова. Раніше оператори спецпідрозділу уразили машину керування радіолокаційною станцією "Подльот", а також радіолокаційний запитувач "Пароль-4", які використовувалися російськими військами для контролю повітряного простору.

У ГУР підкреслюють, що використання морських платформ із FPV-дронами відкриває нові можливості для ударів по військовій інфраструктурі окупантів у Криму. Подібні операції, за оцінкою військових експертів, поступово послаблюють систему ППО РФ на півострові та ускладнюють захист російських військових об'єктів від подальших атак.

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Джерело: https://t.me/DIUkraine/9039
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