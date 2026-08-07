ГУР нанес болезненный удар по российской ПВО в оккупированном Крыму: детали

Украинская военная разведка заявила об очередной успешной операции во временно оккупированном Крыму. Спецподразделение ГУР МО Украины Group 13 в начале августа уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", а также военный кран, который использовали оккупационные силы.

Панцирь-С1. Фото: из открытых источников

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, для поражения наземных целей впервые были использованы морские беспилотные платформы Magura, оснащенные FPV-дронами. Такая тактика позволила нанести точный удар по важным военным объектам противника без непосредственного привлечения личного состава.

В ГУР подчеркнули, что "Панцирь-С1" является одним из ключевых элементов российской системы противовоздушной обороны, предназначенной для прикрытия стратегических объектов и борьбы с воздушными целями. Примерная стоимость уничтоженного комплекса оценивается примерно в 15 миллионов долларов.

По данным украинской разведки, это уже не первая успешная операция Group 13 на территории оккупированного полуострова. Ранее операторы спецподразделения поразили машину управления радиолокационной станцией "Подлет", а также радиолокационный запрос "Пароль-4", которые использовались российскими войсками для контроля воздушного пространства.

В ГУР подчеркивают, что использование морских платформ с FPV-дронами открывает новые возможности для ударов по военной инфраструктуре оккупантов в Крыму. Подобные операции, по оценке военных экспертов, постепенно ослабляют систему ПВО РФ на полуострове и усложняют защиту российских военных объектов от последующих атак.

Также издание "Комментарии" сообщало – ночь взрывов в Крыму: в каких городах у россиян паника.



