ГУР вразило перехопленням: яка ситуація в підрозділах рф

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про нове перехоплення розмови між російським командиром та підлеглими, яке, за оцінкою розвідки, демонструє проблеми з дисципліною та мотивацією в окупаційних підрозділах.

Погрози командирів в армії рф

На записі чути, як командир у грубій формі вимагає від військових вийти на штурм і обурюється їхнім зволіканням. Він намагається прискорити виконання наказу, апелюючи до сприятливих погодних умов та використовуючи погрози на адресу особового складу.

Зі змісту розмови випливає, що частина військових відмовляється виконувати наказ або затягує його виконання. Командир, у свою чергу, погрожує підлеглим фізичною розправою у разі невиконання завдання.

У розвідці зазначають, що подібні перехоплення регулярно фіксують випадки примусу до штурмових дій та жорсткого поводження з боку командування щодо особового складу. За оцінкою української сторони, це свідчить про системні проблеми в управлінні підрозділами та низький моральний стан частини військовослужбовців РФ.

У ГУР також нагадали про існування проєкту Хочу жить, який передбачає можливість добровільної здачі в полон для російських військових, що не бажають брати участь у бойових діях.

Таким чином, оприлюднене перехоплення українська розвідка розглядає як ще одне свідчення напруження всередині підрозділів армії РФ та застосування примусових методів для забезпечення наступальних дій.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в ійськовослужбовці 3-Ї бригади оперативного призначення НГУ "Спартан" повідомили про взяття в полон громадянина РФ, який воював на боці російської армії за контрактом.

За словами полоненого, до служби він неодноразово відбував покарання у місцях позбавлення волі за крадіжки, угон автомобіля, підпал житла та замах на вбивство. Контракт із Міноборони РФ він підписав 1 вересня 2023 року. Полонений стверджує, що погодився на службу через важкі умови утримання в колонії. За його словами, під час вербування йому обіцяли службу з охорони об’єктів і можливість повернення додому після року служби.

