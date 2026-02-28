ГУР вразило перехопленням: яка ситуація в підрозділах рф

Рубрики
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про нове перехоплення розмови між російським командиром та підлеглими, яке, за оцінкою розвідки, демонструє проблеми з дисципліною та мотивацією в окупаційних підрозділах.
Погрози командирів в армії рф
На записі чути, як командир у грубій формі вимагає від військових вийти на штурм і обурюється їхнім зволіканням. Він намагається прискорити виконання наказу, апелюючи до сприятливих погодних умов та використовуючи погрози на адресу особового складу.
Зі змісту розмови випливає, що частина військових відмовляється виконувати наказ або затягує його виконання. Командир, у свою чергу, погрожує підлеглим фізичною розправою у разі невиконання завдання.
У розвідці зазначають, що подібні перехоплення регулярно фіксують випадки примусу до штурмових дій та жорсткого поводження з боку командування щодо особового складу. За оцінкою української сторони, це свідчить про системні проблеми в управлінні підрозділами та низький моральний стан частини військовослужбовців РФ.
У ГУР також нагадали про існування проєкту Хочу жить, який передбачає можливість добровільної здачі в полон для російських військових, що не бажають брати участь у бойових діях.
Таким чином, оприлюднене перехоплення українська розвідка розглядає як ще одне свідчення напруження всередині підрозділів армії РФ та застосування примусових методів для забезпечення наступальних дій.