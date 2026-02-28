ГУР поразило перехватом: какая ситуация в подразделениях РФ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о новом перехвате разговора между российским командиром и подчиненными, которое, по оценке разведки, демонстрирует проблемы с дисциплиной и мотивацией в оккупационных подразделениях.

Угрозы командиров в армии РФ

На записи слышно, как командир в грубой форме требует от военных выйти на штурм и возмущается их промедлением. Он пытается ускорить исполнение приказа, апеллируя к благоприятным погодным условиям и используя угрозы в адрес личного состава.

Из содержания разговора следует, что часть военных отказывается выполнять приказ или затягивает его исполнение. Командир, в свою очередь, угрожает подчиненным физической расправой в случае невыполнения задачи.

В разведке отмечают, что подобные перехваты регулярно фиксируют случаи принуждения к штурмовым действиям и жесткому обращению со стороны командования по личному составу. По оценке украинской стороны, это свидетельствует о системных проблемах в управлении подразделениями и низком моральном состоянии части военнослужащих РФ.

В ГУР также напомнили о существовании проекта Хочу жить , предусматривающего возможность добровольной сдачи в плен для российских военных, не желающих участвовать в боевых действиях.

Таким образом, обнародованный перехват украинская разведка рассматривает как еще одно свидетельство напряжения внутри подразделений армии РФ и применение принудительных методов для обеспечения наступательных действий.

