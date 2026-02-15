ГУР шокувало перехопленою розмовою росіян: вони не хотять воювати

Рубрики
Українська воєнна розвідка оприлюднила чергове радіоперехоплення, яке свідчить про критично низький морально-психологічний стан підрозділів російської армії. На записі чути, як командир із нецензурною лайкою та погрозами змушує підлеглих вирушати в наступ.
Бійці рф бояться воювати проти України
Із розмови випливає, що частина російських військових намагалася відмовитися від участі у штурмі. У відповідь командир підвищує голос, звинувачує їх у непокорі та наказує негайно рухатися вперед. Його головний мотив — якнайшвидше прозвітувати керівництву про виконання завдання.
Перехоплення демонструє типову для російської армії практику: тиск, образи та залякування замість належного управління й підготовки. Командир прямо дає зрозуміти, що відмова не приймається, а “відказники” будуть змушені йти в атаку разом з іншими.
У ГУР наголошують, що такі записи вкотре підтверджують системний характер примусових “м’ясних” штурмів, де людські втрати не мають значення для командування. Розвідка також звертається до російських військовослужбовців із закликом зберегти життя та скористатися можливістю здатися в полон через проєкт “Хочу жить”.