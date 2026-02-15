Украинская военная разведка обнародовала очередной радиоперехват, свидетельствующий о критически низком морально-психологическом состоянии подразделений российской армии. На записи слышно, как командир с нецензурной бранью и угрозами заставляет подчиненных отправляться в наступление.

Бойцы рф боятся воевать против Украины

Из разговора следует, что часть российских военных пыталась отказаться от участия в штурме. В ответ командир повышает голос, обвиняет его в неповиновении и приказывает немедленно двигаться вперед. Его главный мотив — как можно быстрее отчитаться руководству о выполнении задания.

Перехват демонстрирует типичную для российской армии практику: давление, оскорбления и устрашение вместо надлежащего управления и подготовки. Командир прямо дает понять, что отказ не принимается, а ответчики будут вынуждены идти в атаку вместе с другими.

В ГУР подчеркивают, что такие записи еще раз подтверждают системный характер принудительных "мясных" штурмов, где человеческие потери не имеют значения для командования. Разведка также обращается к российским военнослужащим с призывом сохранить жизнь и воспользоваться возможностью сдаться в плен через проект Хочу жить.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странская военная разведка обнародовала новый радиоперехват, который, по данным ГУР, свидетельствует об отдании российским военным прямого приказа по уничтожению мирного населения на временно оккупированных территориях.

В перехваченном разговоре один из военнослужащих армии РФ говорит о подготовке двух штурмовых групп, одна из которых должна осуществить "зачистку" в районе, где находятся гражданские лица. В записи звучит указание уничтожать всех, кто находится в определенном здании. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, речь идет о подразделении так называемого отряда "Шторм", сформированном из бывших заключенных и включенном в состав 57-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ.

