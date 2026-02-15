ГУР шокировало перехваченным разговором россиян: они не хотят воевать

Рубрики
Украинская военная разведка обнародовала очередной радиоперехват, свидетельствующий о критически низком морально-психологическом состоянии подразделений российской армии. На записи слышно, как командир с нецензурной бранью и угрозами заставляет подчиненных отправляться в наступление.
Бойцы рф боятся воевать против Украины
Из разговора следует, что часть российских военных пыталась отказаться от участия в штурме. В ответ командир повышает голос, обвиняет его в неповиновении и приказывает немедленно двигаться вперед. Его главный мотив — как можно быстрее отчитаться руководству о выполнении задания.
Перехват демонстрирует типичную для российской армии практику: давление, оскорбления и устрашение вместо надлежащего управления и подготовки. Командир прямо дает понять, что отказ не принимается, а ответчики будут вынуждены идти в атаку вместе с другими.
В ГУР подчеркивают, что такие записи еще раз подтверждают системный характер принудительных "мясных" штурмов, где человеческие потери не имеют значения для командования. Разведка также обращается к российским военнослужащим с призывом сохранить жизнь и воспользоваться возможностью сдаться в плен через проект Хочу жить.