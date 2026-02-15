logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ГУР шокировало перехваченным разговором россиян: они не хотят воевать
commentss НОВОСТИ Все новости

ГУР шокировало перехваченным разговором россиян: они не хотят воевать

ГУР опубликовал перехват, показывающий, как русских солдат криками и угрозами гонят в самоубийственные штурмы

15 февраля 2026, 17:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинская военная разведка обнародовала очередной радиоперехват, свидетельствующий о критически низком морально-психологическом состоянии подразделений российской армии. На записи слышно, как командир с нецензурной бранью и угрозами заставляет подчиненных отправляться в наступление.

ГУР шокировало перехваченным разговором россиян: они не хотят воевать

Бойцы рф боятся воевать против Украины

Из разговора следует, что часть российских военных пыталась отказаться от участия в штурме. В ответ командир повышает голос, обвиняет его в неповиновении и приказывает немедленно двигаться вперед. Его главный мотив — как можно быстрее отчитаться руководству о выполнении задания.

Перехват демонстрирует типичную для российской армии практику: давление, оскорбления и устрашение вместо надлежащего управления и подготовки. Командир прямо дает понять, что отказ не принимается, а ответчики будут вынуждены идти в атаку вместе с другими.

В ГУР подчеркивают, что такие записи еще раз подтверждают системный характер принудительных "мясных" штурмов, где человеческие потери не имеют значения для командования. Разведка также обращается к российским военнослужащим с призывом сохранить жизнь и воспользоваться возможностью сдаться в плен через проект Хочу жить.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странская военная разведка обнародовала новый радиоперехват, который, по данным ГУР, свидетельствует об отдании российским военным прямого приказа по уничтожению мирного населения на временно оккупированных территориях.
В перехваченном разговоре один из военнослужащих армии РФ говорит о подготовке двух штурмовых групп, одна из которых должна осуществить "зачистку" в районе, где находятся гражданские лица. В записи звучит указание уничтожать всех, кто находится в определенном здании. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, речь идет о подразделении так называемого отряда "Шторм", сформированном из бывших заключенных и включенном в состав 57-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: Бойцы рф боятся воевать против Украины
Теги:

Новости

Все новости