6 листопада 2025 року майстри далекобійних дронів ГУР МО України завдали успішного вогневого ураження по стерлітамакському нафтохімічному заводу (СНХЗ), який розташований у Башкортостані у Росії ― це одне із ключових підприємств нафтохімпрому держави-агресора. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони України.

ГУР провело нищівну спецоперацію в Росії: що палало

На заводі виготовляють продукцію для потреб російської окупаційної армії та військово-промислового комплексу, зокрема ― іонол, авіаційний бензин, синтетичні полімери.

"Внаслідок удару по ворожому нафтохімічному підприємству виникла пожежа на території цеху з виробництва агідолу ― присадки до авіаційного пального", – повідомили розвідники.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що перед світанком 26 жовтня 2025 року на залізничній ділянці між тимчасово окупованими населеними пунктами Чернігівка та Стульневе Бердянського району Запорізької області пролунав вибух. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Головного управління розвідки МОУ.

Внаслідок успішної спецоперації представників руху опору російським загарбникам ворожий потяг, забитий військовим вантажем, пішов під укіс. "Результатом операції, спрямованої проти військової логістики москов*тів, також стало пошкодження близько 70 метрів залізничного шляху — рух паралізовано. Уздовж і поперек покручених колій опинились: один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше дев’ять вантажних вагонів ворожого військового поїзда", – зазначають розвідники.