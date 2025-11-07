logo

BTC/USD

99485

ETH/USD

3217.25

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ГУР провело сокрушительную спецоперацию в России: что пылало
commentss НОВОСТИ Все новости

ГУР провело сокрушительную спецоперацию в России: что пылало

Разведчики поразили один из ключевых нефтехимических заводов России

7 ноября 2025, 15:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

6 ноября 2025 года мастера дальнобойных дронов ГУР МО Украины нанесли успешное огневое поражение по стерлитамакскому нефтехимическому заводу (СНХЗ), расположенному в Башкортостане в России — это одно из ключевых предприятий нефтехимпрома государства-агрессора. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

ГУР провело сокрушительную спецоперацию в России: что пылало

ГУР провело сокрушительную спецоперацию в России: что пылало

На заводе производится продукция для нужд российской оккупационной армии и военно-промышленного комплекса, в частности ионол, авиационный бензин, синтетические полимеры.

"В результате удара по враждебному нефтехимическому предприятию возник пожар на территории цеха по производству агидола — присадки к авиационному горючему", — сообщили разведчики.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что перед рассветом 26 октября 2025 на железнодорожном участке между временно оккупированными населенными пунктами Черниговка и Стульнево Бердянского района Запорожской области раздался взрыв. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ.

В результате успешной спецоперации представителей движения сопротивления российским захватчикам вражеский поезд, забитый военным грузом, пошел под откос. "Результатом операции, направленной против военной логистики москов*тов, также стало повреждение около 70 метров железнодорожного пути — движение парализовано. Вдоль и поперек крученых путей оказались: один локомотив, три железнодорожных платформы и по меньшей мере девять грузовых вагонов вражеского военного поезда", – отмечают разведчики.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости