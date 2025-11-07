6 ноября 2025 года мастера дальнобойных дронов ГУР МО Украины нанесли успешное огневое поражение по стерлитамакскому нефтехимическому заводу (СНХЗ), расположенному в Башкортостане в России — это одно из ключевых предприятий нефтехимпрома государства-агрессора. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

ГУР провело сокрушительную спецоперацию в России: что пылало

На заводе производится продукция для нужд российской оккупационной армии и военно-промышленного комплекса, в частности ионол, авиационный бензин, синтетические полимеры.

"В результате удара по враждебному нефтехимическому предприятию возник пожар на территории цеха по производству агидола — присадки к авиационному горючему", — сообщили разведчики.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что перед рассветом 26 октября 2025 на железнодорожном участке между временно оккупированными населенными пунктами Черниговка и Стульнево Бердянского района Запорожской области раздался взрыв. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ.

В результате успешной спецоперации представителей движения сопротивления российским захватчикам вражеский поезд, забитый военным грузом, пошел под откос. "Результатом операции, направленной против военной логистики москов*тов, также стало повреждение около 70 метров железнодорожного пути — движение парализовано. Вдоль и поперек крученых путей оказались: один локомотив, три железнодорожных платформы и по меньшей мере девять грузовых вагонов вражеского военного поезда", – отмечают разведчики.