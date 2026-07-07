ГУР отримало секретні дані про ключове підприємство російського ВПК: деталі

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про успішну кібероперацію, внаслідок якої було отримано велику масив закритої інформації одного з провідних підприємств російського військово-промислового комплексу – НДІ "Полюс" імені М.Ф. Стельмах. За даними відомства, йдеться про десятки гігабайт внутрішньої документації, що містить відомості про перспективні розробки, виробничі ланцюжки та співробітників підприємства.

ГУР Міноборони. Фото: з відкритих джерел

В українській розвідці зазначають, що інститут входить до структури державної корпорації "Ростех" та спеціалізується на створенні лазерних технологій, квантової електроніки та інерційних систем, які використовуються під час виробництва високоточного озброєння.

Як стверджують у ГУР, серед отриманих матеріалів містяться дані щодо модернізації російських ракет та безпілотників, а також інформація про проекти, пов'язані зі створенням нового лазерного комплексу для боротьби з дронами. Згідно з документами, дослідні зразки цієї системи вже відбуваються випробування на території Брянської області.

Особливу увагу українська розвідка привертає до залежності російського оборонного комплексу від іноземних комплектуючих. Аналіз документів, як стверджується, показав, що для виробництва навігаційних систем для оперативно-тактичних ракет "Іскандер" широко застосовуються компоненти китайського виробництва. Зокрема, йдеться про оптичні елементи та лазерні гіроскопи, які постачають підприємства з КНР.

Окрім технічної інформації, отримана база містить персональні дані інженерів, конструкторів та керівників, задіяних у розробці озброєнь.

У ГУР вважають, що ці матеріали дозволяють краще зрозуміти структуру російського ВПК, визначити його вразливі місця та простежити схеми обходу міжнародних санкцій при закупівлі критично важливих компонентів для зброї, яку Росія використовує у війні проти України.

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