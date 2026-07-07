ГУР получило секретные данные о ключевом предприятии российского ВПК: детали

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило об успешной кибероперации, в результате которой был получен крупный массив закрытой информации одного из ведущих предприятий российского военно-промышленного комплекса – НИИ "Полюс" имени М.Ф. Стельмаха. По данным ведомства, речь идет о десятках гигабайт внутренней документации, содержащей сведения о перспективных разработках, производственных цепочках и сотрудниках предприятия.

ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников

В украинской разведке отмечают, что институт входит в структуру государственной корпорации "Ростех" и специализируется на создании лазерных технологий, квантовой электроники и инерциальных систем, которые используются при производстве высокоточного вооружения.

Как утверждают в ГУР, среди полученных материалов содержатся данные о модернизации российских ракет и беспилотников, а также информация о проектах, связанных с созданием нового лазерного комплекса для борьбы с дронами. Согласно документам, опытные образцы этой системы уже проходят испытания на территории Брянской области.

Особое внимание украинская разведка обращает на зависимость российского оборонного комплекса от иностранных комплектующих. Анализ документов, как утверждается, показал, что при производстве навигационных систем для оперативно-тактических ракет "Искандер" широко применяются компоненты китайского производства. В частности, речь идет об оптических элементах и лазерных гироскопах, поставляемых предприятиями из КНР.

Кроме технической информации, полученная база содержит персональные данные инженеров, конструкторов и руководителей, задействованных в разработке вооружений.

В ГУР считают, что эти материалы позволяют лучше понять структуру российского ВПК, определить его уязвимые места и проследить схемы обхода международных санкций при закупке критически важных компонентов для производства оружия, которое Россия использует в войне против Украины.

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