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В Турции прогремел взрыв после падения беспилотника: детали

Аппарат рухнул неподалеку от Трабзона, врезался в дерево и взорвался. Следователи проверяют версию о наличии взрывчатки на борту

2 июля 2026, 16:50
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Кравцев Сергей

На северо-востоке Турции произошел необычный инцидент, который уже привлек внимание местных правоохранительных органов и СМИ. В районе города Трабзон на побережье Черного моря потерпел крушение беспилотный летательный аппарат, после чего произошел взрыв. По предварительной информации турецких изданий, происхождение дрона может быть связано с Украиной.

В Турции прогремел взрыв после падения беспилотника: детали

Дрон. Фото: из открытых источников

Инцидент произошел 1 июля в муниципалитете Ачикалан, расположенном западнее Трабзона. По свидетельствам очевидцев, беспилотник сначала зацепился за дерево, после чего взорвался. Фрагменты аппарата разлетелись по прилегающей территории и упали на проезжую часть.

После сообщений местных жителей к месту происшествия прибыли сотрудники полиции и специалисты экстренных служб. Территорию оцепили, а обломки беспилотника были изъяты для проведения технической экспертизы.

По данным турецких СМИ, специалисты предварительно предполагают, что аппарат мог быть оснащен взрывным устройством массой около пяти килограммов. Кроме того, в публикациях звучит версия о возможном украинском происхождении беспилотника. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Следствие продолжает устанавливать тип летательного аппарата, маршрут его полета и причины падения. Если версия об украинском происхождении подтвердится, это станет первым известным случаем обнаружения подобного беспилотника на территории Турции.

Официальные власти страны пока не озвучивали окончательных выводов расследования, подчеркивая, что все версии проверяются. До завершения экспертизы происхождение аппарата и обстоятельства его появления в турецком воздушном пространстве остаются предметом расследования.

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Источник: https://www.cnnturk.com/turkiye/trabzonda-iha-panigi-agaca-carpip-infilak-etti-3437937
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