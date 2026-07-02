У Туреччині пролунав вибух після падіння безпілотника: деталі

На північному сході Туреччини стався незвичайний інцидент, який вже привернув увагу місцевих органів та ЗМІ. У районі міста Трабзон на узбережжі Чорного моря розбився безпілотний літальний апарат, після чого стався вибух. За попередньою інформацією турецьких видань, походження дрону може бути пов'язане з Україною.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Інцидент стався 1 липня в муніципалітеті Ачікалан, розташованому на захід від Трабзона. За свідченнями очевидців, безпілотник спочатку зачепився за дерево, після чого вибухнув. Фрагменти апарату розлетілися по прилеглій території та впали на проїжджу частину.

Після повідомлень місцевих жителів до місця події прибули співробітники поліції та спеціалісти екстрених служб. Територію оточили, а уламки безпілотника було вилучено для проведення технічної експертизи.

За даними турецьких ЗМІ, фахівці заздалегідь припускають, що апарат міг бути оснащений вибуховим пристроєм масою близько п'яти кілограмів. Крім того, у публікаціях звучить версія про можливе українське походження безпілотника. Проте офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Слідство продовжує встановлювати тип літального апарату, маршрут його польоту та причини падіння. Якщо версія про українське походження підтвердиться, це стане першим відомим випадком виявлення такого безпілотника на території Туреччини.

Офіційна влада країни поки не озвучувала остаточних висновків розслідування, наголошуючи, що всі версії перевіряються. До завершення експертизи походження апарату та обставини його появи у турецькому повітряному просторі залишаються предметом розслідування.

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