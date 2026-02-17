logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією ГУР дізнався важливе: чому фронт посипався
commentss НОВИНИ Всі новини

ГУР дізнався важливе: чому фронт посипався

Після відключення Starlink російські окупаційні війська на фронті зіткнулися з проблемами зв’язку та намагаються перейти на російські аналоги, які не витримують бойового навантаження

17 лютого 2026, 21:38
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Воєнна розвідка України зафіксувала відключення супутникових терміналів Starlink у підрозділах російських окупаційних військ уздовж усієї лінії бойового зіткнення. За даними перехоплень, це вже призвело до серйозних труднощів із координацією дій, логістикою та застосуванням безпілотників.

ГУР дізнався важливе: чому фронт посипався

Армія рф без Starlink

У перехоплених розмовах російські військові відкрито скаржаться на якість альтернативних систем зв’язку. Зокрема, йдеться про так звані термінали “газпром”, які працюють через супутники серії “Ямал”. Однак навіть самі окупанти визнають, що ці рішення не здатні забезпечити стабільну передачу даних і відео на командні пункти.

Проблема полягає не лише в технічній якості обладнання, а й у ресурсі супутникового угруповання. На геостаціонарній орбіті перебуває лише п’ять апаратів серії “Ямал”, які переважно обслуговують цивільних абонентів на території РФ. Їхніх можливостей недостатньо для повноцінного покриття всієї лінії фронту в умовах інтенсивних бойових дій.

За інформацією розвідки, припинення роботи Starlink вже негативно вплинуло на взаємодію підрозділів, оперативність передачі розвідувальних даних та управління як наземними, так і повітряними безпілотними системами.

Компанія-оператор російських супутників перебуває під міжнародними санкціями з лютого 2024 року, що додатково ускладнює модернізацію та розширення інфраструктури.

Таким чином, спроби окупантів перейти на власні “аналоговнєтні” рішення поки що не дають очікуваного результату, а проблеми зі зв’язком безпосередньо позначаються на їхній боєздатності.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Україна продемонструвала найдинамічніше просування на фронті за останні два з половиною роки. Про це повідомляє агентство AFP, яке проаналізувало дані американського Інституту вивчення війни (ISW).



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/DIUkraine/7861
Теги:

Новини

Всі новини