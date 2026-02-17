ГУР дізнався важливе: чому фронт посипався

Воєнна розвідка України зафіксувала відключення супутникових терміналів Starlink у підрозділах російських окупаційних військ уздовж усієї лінії бойового зіткнення. За даними перехоплень, це вже призвело до серйозних труднощів із координацією дій, логістикою та застосуванням безпілотників.

Армія рф без Starlink

У перехоплених розмовах російські військові відкрито скаржаться на якість альтернативних систем зв’язку. Зокрема, йдеться про так звані термінали “газпром”, які працюють через супутники серії “Ямал”. Однак навіть самі окупанти визнають, що ці рішення не здатні забезпечити стабільну передачу даних і відео на командні пункти.

Проблема полягає не лише в технічній якості обладнання, а й у ресурсі супутникового угруповання. На геостаціонарній орбіті перебуває лише п’ять апаратів серії “Ямал”, які переважно обслуговують цивільних абонентів на території РФ. Їхніх можливостей недостатньо для повноцінного покриття всієї лінії фронту в умовах інтенсивних бойових дій.

За інформацією розвідки, припинення роботи Starlink вже негативно вплинуло на взаємодію підрозділів, оперативність передачі розвідувальних даних та управління як наземними, так і повітряними безпілотними системами.

Компанія-оператор російських супутників перебуває під міжнародними санкціями з лютого 2024 року, що додатково ускладнює модернізацію та розширення інфраструктури.

Таким чином, спроби окупантів перейти на власні “аналоговнєтні” рішення поки що не дають очікуваного результату, а проблеми зі зв’язком безпосередньо позначаються на їхній боєздатності.

