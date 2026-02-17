logo

Главная Новости Общество Война с Россией ГУР узнал важное: почему фронт посыпался
НОВОСТИ

ГУР узнал важное: почему фронт посыпался

После отключения Starlink российские оккупационные войска на фронте столкнулись с проблемами связи и пытаются перейти на российские аналоги, не выдерживающие боевой нагрузки

17 февраля 2026, 21:38
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Военная разведка Украины зафиксировала отключение спутниковых терминалов Starlink в подразделениях российских оккупационных войск вдоль всей линии боевого столкновения. По данным перехватов, это уже привело к серьезным трудностям с координацией действий, логистикой и применением беспилотников.

ГУР узнал важное: почему фронт посыпался

Армия РФ без Starlink

В перехваченных разговорах русские военные открыто жалуются на качество альтернативных систем связи. В частности, речь идет о так называемых терминалах "газпром", которые работают через спутники серии "Ямал". Однако даже сами оккупанты признают, что эти решения не способны обеспечить стабильную передачу данных и видео на командные пункты.

Проблема заключается не только в техническом качестве оборудования, но и в ресурсе спутниковой группировки. На геостационарной орбите находится только пять аппаратов серии Ямал, которые преимущественно обслуживают гражданских абонентов на территории РФ. Их возможностей недостаточно для полноценного покрытия всей линии фронта в условиях интенсивных боевых действий.

По информации разведки, приостановка работы Starlink уже негативно повлияла на взаимодействие подразделений, оперативность передачи разведывательных данных и управление как наземными, так и воздушными беспилотными системами.

Компания-оператор российских спутников находится под международными санкциями с февраля 2024 г., что дополнительно усложняет модернизацию и расширение инфраструктуры.

Таким образом, попытки окупантов перейти на собственные "аналоговнетные" решения пока не дают ожидаемого результата, а проблемы со связью непосредственно отражаются на их боеспособности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украина продемонстрировала самое динамичное продвижение на фронте за последние два с половиной года. Об этом сообщает агентство AFP, проанализировавшее данные американского Института изучения войны (ISW).



Источник: https://t.me/DIUkraine/7861
