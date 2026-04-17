Гумор, який ми зрозуміємо: військовий поділився, як жартував в Курській області
НОВИНИ

Гумор, який ми зрозуміємо: військовий поділився, як жартував в Курській області

Боєць 118-ї бригади ТрО Анатолій Дяченко розповів про реакцію місцевих жителів у Курській області під час заходу українських військових

17 квітня 2026, 23:26
Військовослужбовець 118-ї бригади територіальної оборони Анатолій Дяченко, який брав участь у бойових діях на території Курської області РФ, поділився власним досвідом спілкування з місцевими жителями.

Військовий про жарти у Курській області

За його словами, під час перших днів перебування українських військових у регіоні до них підходили цивільні, які намагалися зрозуміти ситуацію та ставили неочікувані запитання.

Зокрема, деякі місцеві цікавилися, коли відбудеться “офіційне приєднання до України”, а також запитували про оплату комунальних послуг — електроенергії, газу та доступ до інтернету.

Як розповідає військовий, у той момент він відповів жартома, однак його слова були сприйняті серйозно. Він сказав, що всю необхідну інформацію людям нібито повідомить “директор концтабору”.

Після цього, за його словами, реакція місцевих була різкою — вони сприйняли сказане буквально і злякалися, пов’язавши почуте з пропагандистськими наративами.

Сам військовий зазначає, що намагався пояснити, що це був жарт, однак напруження серед людей зберігалося ще певний час. Згодом ситуація нормалізувалася, коли стало зрозуміло, що жодних загроз, про які вони думали, немає.

Ця історія, за словами бійця, показує, наскільки сильно на сприйняття реальності впливає інформаційний фон і пропаганда, з якою стикаються мешканці російських регіонів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії родини військовослужбовців дедалі частіше стикаються з проблемою встановлення реальної долі своїх близьких. Як повідомила юристка Ірина зі Ставропольського краю, особливо гостро це питання постає у випадках, коли тіла передають у закритих цинкових трунах, не даючи можливості родичам переконатися, хто саме знаходиться всередині.



Джерело: https://www.instagram.com/reel/DVQvljJiT5d/?igsh=MW9yeHdjbzNjZTFvYg==
