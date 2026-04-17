Военнослужащий 118-й бригады территориальной обороны Анатолий Дяченко, принимавший участие в боевых действиях на территории Курской области РФ, поделился собственным опытом общения с местными жителями.

Военный о шутках в Курской области

По его словам, в первые дни пребывания украинских военных в регионе к ним подходили гражданские, которые пытались понять ситуацию и задавали неожиданные вопросы.

В частности, некоторые местные интересовались, когда состоится "официальное присоединение к Украине", а также спрашивали об оплате коммунальных услуг — электроэнергии, газа и доступа в интернет.

Как рассказывает военный, в тот момент он ответил в шутку, однако его слова были восприняты серьезно. Он сказал, что всю необходимую информацию людям якобы сообщит директор концлагеря.

После этого, по его словам, реакция местных была резкой — они восприняли сказанное буквально и испугались, увязав услышанное с пропагандистскими нарративами.

Сам военный отмечает, что пытался объяснить, что это была шутка, однако напряжение среди людей сохранялось еще некоторое время. Впоследствии ситуация нормализовалась, когда стало ясно, что никаких угроз, о которых они думали, нет.

Эта история, по словам бойца, показывает, как сильно на восприятие реальности влияет информационный фон и пропаганда, с которой сталкиваются жители российских регионов.

